Trumpove carine in pesimizem potrošnikov poskrbela za slab teden na Wall Streetu

New York, 8. februarja - Grožnje predsednika Donalda Trumpa s carinami so ameriške potrošnike prepričale, da bo inflacija letos narasla, in borzni indeksi so v petek toliko nazadovali, da so izbrisali rast iz prejšnjih dni, ki je sledila olajšanju, potem ko je Trump carine proti Mehiki in Kanadi preložil za 30 dni.