Reporter o Janši in Logarju (10. 2.)

Ljubljana, 10. februarja - Silvester Šurla v uvodniku Sanje in zimsko spanje piše o tem, da prvak SDS Janez Janša zaradi Anžeta Logarja res lahko mirno spi. Avtor dodaja, da morda celo sanja, kako po volitvah sklepata koalicijo in so Demokrati z nekaj dobljenimi odstotki jeziček na tehtnici, da še v četrto postane mandatar, kar so zagotovo mokre politične sanje.