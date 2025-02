Dnevnik o Gorici in Novi Gorici (10. 2.)

Ljubljana, 10. februarja - Nataša Bucik Ozebek v komentarju Zgodba za vse geografske širine in dolžine piše o odprtju Evropske prestolnice kulture (EPK) v Gorici in Novi Gorici. Avtorica meni, da je bila skupna kandidatura mest za EPK genialna, saj širi vrednote brezmejnosti in vliva upanje za prihodnost.