Pregled - šport, 8. 2. (sobota)

SAALBACH-HINTERGLEMM - Američanka Breezy Johnson je nova svetovna prvakinja v smuku v ženski konkurenci na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Saalbach-Hinterglemmu na Solnograškem v Avstriji. Domačinka Mirjam Puchner (+0,15) je osvojila srebro, Čehinja Ester Ledecka (+0,21) je dobila boj za bron. Edina Slovenka Ilka Štuhec (+1,31) je smuk končala na 11. mestu.

LAKE PLACID - Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je zmagovalka tudi druge posamične tekme za svetovni pokal v ameriškem Lake Placidu. Z današnjim dvojnim slavjem v vsega 20 urah je precej povišala prednost v skupnem seštevku. Pred Nemko Katharino Schmid ima zdaj 201 točko prednosti. Do točk so prišle še Ema Klinec z 11., Taja Bodlaj s 26. in Tina Erzar s 30. mestom.

LAKE PLACID - Krstno izvedbo tekme smučarskih skakalk v ameriškem Lake Placidu je v noči na soboto prepričljivo dobila Nika Prevc, ki je za več kot deset točk ugnala Norvežanko Eirin Mario Kvandal, tretja je bila Kanadčanka Alexandria Loutitt. Deveto mesto je zasedla Ema Klinec, uspeh sta z osvojenimi točkami dopolnili Tina Erzar in Taja Bodlaj.

LAKE PLACID - Norvežan Johann Andre Forfang (259,5 točke) je zmagovalec prve letošnje posamične tekme za svetovni pokal smučarskih skakalcev v ameriškem Lake Placidu. Najboljši Slovenec je bil Anže Lanišek (249,9), ki je na sedmo mesto napredoval z 21. po prvi seriji. Najboljši iz kvalifikacij Domen Prevc (239,7) na tekmi ni posegel tako visoko. Po prvi seriji je bil 18., v finalu pa je s 124 m pridobil štiri mesta in bil 14.

LJUBLJANA - Nogometaši Olimpije so v 20. krogu Prve lige Telemach v gosteh premagali Koper z 2:1 (0:1). Danes sta bili še dve tekmi, Maribor je v Celju zmagal z 2:1 (1:0), Mura pa v Domžalah z 1:0 (1:0). Vodilna Olimpija ima šest točk naskoka pred drugouvrščenim Mariborom.

LJUBLJANA - Rokometašice Krima Mercatorja so v 12. krogu skupinskega dela evropske lige prvakinj v Ljubljani premagale romunsko Bistrito z 28:25 (12:13). Najbolj učinkovita je bila Tamara Horaček z desetimi goli. Ljubljanska ekipa, ki je zmagala po sedmih porazih v nizu, se bo v prihodnjem krogu 15. februarja v gosteh pomerila z danskim Nykoebingom.

OTEPAEAE - Slovenska nordijska kombinatorka Ema Volavšek je bila 12. na tekmi svetovnega pokala s skupinskim startom v estonskem Otepääju. Za zmagovalko, Norvežanko Ido Marie Hagen, je zaostala dve minuti in 15,8 sekunde. Druga je bila Japonka Hariuka Kasai s 15,6 sekunde zaostanka, tretja pa Nemka Nathalie Armbruster (+50,6).

OTEPAEAE - Nemec Vinzenz Geiger je zmagovalec klasične tekme svetovnega pokala nordijskih kombinatorcev v estonskem Otepääju. Nemec, najboljši že po skoku, je za sedem desetink sekunde premagal vodilnega v svetovnem pokalu Norvežana Jarla Magnusa Riiberja. Slovenca sta ostala brez točk svetovnega pokala. Vid Vrhovnik je po 45. mestu v skoku, v teku odstopil, Gašper Brecl je bil po skoku 39., po teku pa je nazadoval na 43. mesto.

KATOVICE - Slovenska hokejska reprezentanca je na zadnji tekmi prijateljskega turnirja v poljskem Sosnowiecu premagala Italijo s 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Pomlajena slovenska reprezentanca je prvi dve tekmi proti Madžarski in gostiteljici Poljski izgubila z 1:3, a na koncu turnir sklenila na drugem mestu.

ABU DABI - Švicarka Belinda Bencic je deset mesecev po rojstvu hčerke Belle osvojila turnir serije WTA 500 v Abu Dabiju. V finalu je bila v treh nizih boljša od Američanke Ashlyn Krueger s 4:6, 6:1, 6:1.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL zmagali tretjič po vrsti. Po kazenskih strelih so s 5:4 premagali Dallas Stars. Kralji so se za zmago proti gostom iz Teksasa morali potruditi. Rezultat po rednem delu je bil 4:4, gol za podaljšek je dosegel kapetan kraljev, slovenski as Anže Kopitar.

PHOENIX - Košarkarji Phoenix Suns so v pretekli noči dosegli pomembno zmago v lovu na končnico v zahodni konferenci severnoameriške lige NBA. K domači zmagi po podaljšku nad Utah Jazz z 135:127 je pomemben delež prispeval Devin Booker s 47 točkami. Zmagali sta tudi vodilni ekipi v ligi, Oklahoma City Thunder in Cleveland Cavaliers.