Pregled - svet, 8. 2. (sobota)

GAZA - Palestinsko gibanje Hamas je v peti izmenjavi izpustilo še tri izraelske talce, ki so jih zadrževali od napadov na Izrael oktobra 2023, Izrael pa je v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja iz več zaporov izpustil 183 palestinskih zapornikov. Trije izpuščeni talci so bili bili na posnetkih ob izpustitvi videti izčrpani in sestradani, najvišji izraelski predstavniki so ravnanje z njimi označili za zločinsko. Tudi več izpuščenih zapornikov je bilo po navedbah Hamasa v zelo slabem stanju in so jih prepeljali v bolnišnico.

BEJRUT - Libanon je po dveh letih prehodne dobil novo vlado s 24 ministri, ki jo vodi diplomat in nekdanji predsednik Meddržavnega sodišča v Haagu Navaf Salam. Ta je napovedal, da se bo njegova vlada osredotočila na reforme in izboljšanje gospodarskih razmer, obenem je izpostavil nujnost obnove zaupanja.

MÜNCHEN - V Nemčiji so spet potekali protesti proti skrajni desnici. Daleč največ ljudi - po oceni policije več kot 250.000 - se je zbralo v Münchnu, demonstracije pa so bile tudi drugod. Organizatorji münchenskega protesta so sporočili, da želijo pred volitvami dati jasen signal v podporo raznolikosti, človeškemu dostojanstvu, koheziji in demokraciji.

TALLINN/RIGA/VILNIUS - Estonija, Latvija in Litva so dokončno zapustile električno omrežje z Rusijo in Belorusijo ter se bodo pridružile evropskemu. Tri nekdanje sovjetske republike so se na priključitev na evropsko električno omrežje pripravljale že leta, a so postopek upočasnile finančne in tehnične težave.

MADRID - Predstavniki več skrajno desnih strank iz Evrope, ki v Evropskem parlamentu sestavljajo skupino Domoljubi za Evropo, so se zbrali na srečanju pod geslom Naredimo Evropo spet veliko po vzoru gesla ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Na njem so govorili o tem, kako se mora Evropa obrniti za 180 stopinj.

WASHINGTON - Ameriški sodnik je uradu za vladno učinkovitost (Doge), ki ga vodi milijarder Elon Musk, z odredbo preprečil dostop do osebnih in finančnih podatkov na ministrstvu za finance. Odredba omejuje dostop do plačilnih sistemov in drugih podatkov ministrstva za finance "vsem politično imenovanim, posebnim vladnim uslužbencem in vladnim uslužbencem", ki niso s finančnega ministrstva.

WASHINGTON - Japonski premier Shigeru Ishiba je v petek po srečanju s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom v Beli hiši napovedal, da bo Japonska povečala investicije v ZDA na rekordnih 1000 milijard dolarjev ter napovedal novo dobo sodelovanja med državama na različnih področjih. Trump pa je poudaril, da bodo odpravili trgovinski primanjkljaj.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v petek zamrznil pomoč Južni Afriki. Odločitev je utemeljil z južnoafriškim zakonom, ki naj bi omogočal zaplembe zemljišč belim kmetom brez odškodnine. Poleg tega je odstavil predsednika Kennedyjevega centra v Washingtonu ter na čelo kulturnega centra postavil sebe. Napovedal je tudi razširitev pravice do orožja in ustanovil verski urad Bele hiše.

NEW DELHI - Stranka indijskega premierja Narendre Modija, Bharatiya Janata (BJP), ima po 27 letih spet večino v regionalni skupščini v New Delhiju. Na regionalnih volitvah v indijski prestolnici je dobila 48 od 70 sedežev. Zmaga v prestolnici je pomembna za Modija in njegovo stranko, ki je na zveznih parlamentarnih volitvah lani spomladi sicer zmagala, a izgubila absolutno večino v zveznem parlamentu.

ANCHORAGE - Ameriške oblasti so v petek sporočile, da so pri mestu Nome na Aljaski našli razbitine letala, ki je v četrtek izginilo z radarjev nad to ameriško zvezno državo. Čeprav še niso našli vseh trupel, reševalci domnevajo, da je v strmoglavljenju letala umrlo vseh 10 ljudi na krovu.

ANCHORAGE - Senat v ameriški zvezni državi Aljaska, v katerem imajo večino republikanci, je v petek z veliko večino zavrnil načrt predsednika ZDA Donalda Trumpa za spremembo imena najvišje gore Severne Amerike iz staroselskega poimenovanja Denali nazaj v Mount McKinley. V resoluciji so zapisali, da so na Aljaski gori domačini vedno rekli Denali.

BAZOVICA - Neznanci so oskrunili območje spomina na žrtve povojnih pobojev v Bazovici. Incident se je zgodil tik pred italijanskim dnevom spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Italijanska premierka Giorgia Meloni poudarila, da oskrunitev spomenika ne pomeni le teptanja spomina na žrtve iz fojb, ampak oskrunitev celotnega naroda.