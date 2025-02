SBC svari pred višjimi davki

Ljubljana, 7. februarja - Dodatne davčne obremenitve bodo poslabšale že tako otežene razmere za slovenska podjetja in znižale kupno moč gospodinjstev, so danes opozorili v Klubu slovenskih podjetnikov (SBC). Vladi očitajo, da je njen občutek za pomen podjetništva in gospodarstva "popolnoma izpuhtel", kar ogroža konkurenčnost Slovenije.