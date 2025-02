Leto 2025 mora po mnenju panelistov zaznamovati krepitev konkurenčnosti gospodarstva

Ljubljana, 4. februarja - Evropsko gospodarstvo je vse bolj na udaru, leto 2025 bo zanj še zahtevnejše, so ocenili panelisti na današnjem dogodku AmCham Slovenija. Slovenija po njihovem mnenju ostaja zanimiva za tuje neposredne naložbe, a se čas za ukrepe izteka. Med njimi so izpostavili predvsem zmanjšanje administrativnih obremenitev in ugodnejšo davčno politiko.