V Celju na ogled razstava Dediščina in moč mitov

Celje, 7. februarja - V Pokrajinskem muzeju Celje je od danes do konca marca na ogled medmuzejska razstava Dediščina in moč mitov. Kot je ob otvoritvi povedal eden od avtorjev razstave Jure Krajšek, razstava opozarja na bogastvo znanj, ki so shranjena v muzejskih predmetih, devet sodelujočih muzejev pa predstavlja mite skozi dediščino, ki jo hranijo.