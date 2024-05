Pokrajinski muzej Celje z monografijo o znamenitem Celjskem stropu

Celje, 30. maja - V Pokrajinskem muzeju Celje bodo danes predstavili novo strokovno monografijo, ki predstavlja Celjski strop kot evropsko mojstrovino. Avtorica dela je muzejska kustosinja Gabrijela Kovačič, ki je Celjski strop postavila ob bok nekaterih najbolj znanih primerov stropnih poslikav, ki so nastajali v Evropi od 30 let 16. pa do zgodnjega 17. stoletja.