Dnevnik o javnem šolstvu (7. 2.)

Ljubljana, 7. februarja - Tina Jereb v komentarju Obeti za svetlejši jutri, a tudi velika zaskrbljenost piše o javnem šolstvu. V četrtek so pristojni razpravljali o predlaganih rešitvah v noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, kjer naj bi se po besedah avtorice zataknilo predvsem pri spremembah o imenovanju in razreševanju ravnateljev.