Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 2.)

Ljubljana, 7. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugimi poročale o jutrišnji otvoritvi Evropske prestolnice Kulture Go!2025. Poročale so tudi o srečanju med slovenskim veleposlanikom v Beogradu Damjanom Bergantom in srbsko ministrico za rudarstvo in energetiko Dubravko Đedović Handanović, ki sta govorila o možnostih sodelovanja na področju jedrske energije.