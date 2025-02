Pregled - šport, 6. 2. (četrtek)

SOFIJA - Košarkarice Slovenije zanesljivo korakajo proti petemu zaporednemu nastopu na evropskih prvenstvih. V predzadnjem krogu kvalifikacij so v gosteh premagale Bolgarijo s 94:83 (23:24, 46:45, 69:62). Slovenke s štirimi zmagami in porazom zasedajo prvo mesto v skupini, pot na eurobasket, ki bo junija v Nemčiji, Italiji, Grčiji in na Češkem, pa lahko potrdijo v nedeljo, ko bodo ob 18. uri na Kodeljevem v Ljubljani gostile Finsko. Na evropsko prvenstvo se bodo uvrstile zmagovalke osmih kvalifikacijskih skupin ter štiri najboljše drugouvrščene reprezentance.

SAALBACH-HINTERGLEMM - Prva posamična disciplina svetovnega prvenstva alpskih smučarjev v avstrijskem Saalbachu, ženski superveleslalom, se je končala z domačim zmagoslavjem. Italijanko Marto Bassino je na prestolu zamenjala Stephanie Venier, ki je za desetinko sekunde premagala Italijanko Federico Brignone. Drugič zapovrstjo se je na prvenstvih zgodilo, da je v superveleslalomu prišlo do delitve tretjega mesta, drugič zaporedoma je v tem udeležena Norvežanka Kajsa Vickoff Lie. Na prejšnjem prvenstvu v Meribelu si je tretjo stopničko zmagovalnega odra delila z Avstrijko Cornelio Hütter, tokrat pa z Američanko Lauren Macuga. Edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec je bila 22.

LJUBLJANA - Mlada slovenska nogometna reprezentanca Slovenije do 21 let se bo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2027 merila z Nizozemsko, Norveško, Izraelom ter Bosno in Hercegovino, je odločil današnji žreb. Evropsko prvenstvo za nogometaše do 21 let bosta leta 2027 gostili Albanija in Srbija.

VROCLAV - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je po enoletni odsotnosti vrnila v tekmovalne arene. Na turnirju ITF v poljskem Lesznu je vknjižila tri zmage in poraz; posloviti se je morala v drugem krogu glavnega dela, potem ko je bila od nje boljša reprezentančna kolegica in najvišjeuvrščena Slovenka na lestvici WTA Veronika Erjavec.

TAMPERE - Slovenska atletinja Maja Mihalinec Zidar je bila druga na dvoranskem mitingu bronaste svetovne serije v Tampereju na Finskem. V teku na 60 m je s časom 7,37 sekunde in izidom sezone zaostala le za Estonko Ann Marii Kivikas, ki je tekla 7,32. Drugi je bil tudi Filip Jakob Demšar na 60 m ovire 7,83 sekunde. Zmagal je domačin Elmo Lakka (7,70).

NOVI SAD - Slovenska kegljaška reprezentanca je na evropskem prvenstvu v srbskem Apatinu dobila prvo zlato medaljo. Evropska prvakinja v sprintu je postala Brigitte Strelec, Žiga Požar pa je v isti disciplini osvojil bron.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so še drugič v sezoni severnoameriške lige NHL premagali Montreal s tremi goli razlike. Potem ko so v Kanadi zmagali s 4:1, so bili tokrat na domačem igrišču boljši z izidom 6:3, zmago so si zagotovili s štirimi goli v zadnji tretjini tekme. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je k zmagi prispeval podajo.

DENVER - Košarkarji moštva Denver Nuggets, še vedno brez Slovenca Vlatka Čančarja, so v severnoameriški ligi NBA dosegli še drugo zaporedno zmago nad New Orleans Pelicans. Po dnevu premora so bili tokrat boljši s 144:119. Tekmo sta odločila Michael Porter Jr., ki je z 39 točkami izenačil rekord kariere v ligi, temu pa je dodal 12 skokov, in Srb Nikola Jokić z 38 točkami, desetimi podajami in osmimi skoki.

LOS ANGELES - Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so našli novega centra, ki bo po poslu z Dallasom, v katerem so izgubili Anthonyja Davisa, dobili pa Luko Dončića, zapolnil vrzel pod košem. Iz Charlotte Hornets se v Kalifornijo seli 23-letni Mark Williams.