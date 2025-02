Pregled - svet, 6. 2. (četrtek)

TEL AVIV/GAZA/WASHINGTON - Izraelski obrambni minister Israel Kac je potrdil, da je vojski ukazal oblikovanje načrta za omogočanje "prostovoljnih odhodov" Palestincev iz Gaze. Ameriški predsednik Donald Trump se je medtem znova zavzel za izselitev Palestincev iz Gaze v sosednje države, a dejal, da pri njegovih načrtih za enklavo ne bi bila potrebna napotitev ameriških vojakov, saj bo Izrael Gazo predal ZDA po končanju spopadov. Palestinsko gibanje Hamas je v odzivu na izjave Trumpa pozvalo k sklicu izrednega zasedanja Arabske lige. Egipt pa je opozoril, da izraelska podpora načrtu Trumpa o izselitvi Palestincev iz Gaze ogroža dogovor o prekinitvi ognja v Gazi.

BRUSELJ - EU ostaja zavezana rešitvi dveh držav na Bližnjem vzhodu, so v odzivu na izjave predsednika ZDA Donalda Trumpa glede prevzema Gaze poudarili na Evropski komisiji. Ob tem so spomnili, da je predsednica komisije Ursula von der Leyen že v preteklosti poudarila, da je Gaza ključni sestavni del bodoče palestinske države in da ne sme priti do nadaljnjega prisilnega razseljevanja Palestincev.

JERUZALEM - Izrael je napovedal izstop iz Sveta Združenih narodov za človekove pravice zaradi širjenja antisemitizma, je v sredo sporočil izraelski zunanji minister Gideon Sar. Kot je zapisal na družbenem omrežju X, se ta organ osredotoča na napade na demokratično državo in širjenje antisemitizma, namesto da bi spodbujal človekove pravice.

PANAMA - Predsednik Paname Jose Raul Mulino je sporočil, da je država uradno izstopila iz kitajske infrastrukturne pobude Pas in pot. To je storila spričo očitkov ZDA o domnevnem vplivu Pekinga na Panamski prekop in groženj o nadzoru nad prekopom. Mulino pa je zanikal trditve ZDA, da bodo njene ladje lahko prekop odslej prečkale brez plačila pristojbine.

BALTIMORE - Ameriški zvezni sodnik George O'Toole je začasno, najmanj do ponedeljka, podaljšal rok za odložene prekinitve delovnega razmerja, ki jih je zveznim uslužbencem ponudila vlada predsednika Donalda Trumpa. Zvezna sodnica Deborah Boardman pa je v sredo v Baltimoru za nedoločen čas blokirala izvršni ukaz Trumpa o ukinitvi pravice do državljanstva z rojstvom na ozemlju ZDA. Njena blokada je že druga po tistem, ko je zvezni sodnik v državi Washington John Coughenour 23. januarja za 14 dni ustavil izvajanje Trumpovega ukaza z mnenjem, da je v celoti neustaven.

WASHINGTON - Finančno ministrstvo ZDA je naznanilo uvedbo sankcij proti podjetjem in posameznikom, ki omogočajo izvoz iranske nafte na Kitajsko. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo z izvršnim ukazom ustanovil posebno delovno skupino za odpravo pristranskosti do kristjanov, v Beli hiši pa bo odprl nov verski urad. V sredo je podpisal izvršni ukaz o prepovedi udeležbe transspolnih oseb v ženskih športih. Proti dosedanjim ukrepom Trumpa so v sredo v večjih mestih v ZDA potekali protesti, ki pa niso bili posebej množični.

STOCKHOLM - V izobraževalnem centru za mlade odrasle v švedskem mestu Örebro, kjer je strelec v torek ubil 10 ljudi in jih več ranil, so našli več kosov dolgocevnega orožja, je povedal predstavnik policije. Torkov napad velja za najhujši strelski napad na Švedskem. Motive zanj še ugotavljajo. Policija ni razkrila identitete osumljenca za napad.

ATENE - Grški otok Santorini, kjer se že več dni zapored tresejo tla, je v sredo zvečer stresel močnejši potres z magnitudo 5,2. Najmočnejši potresni sunek na območju v zadnjem času ni povzročil večje škode, mu pa je sledilo še več nekoliko šibkejših sunkov. Tresenje tal doslej ni povzročilo večje škode. Iz strahu pred še močnejšim potresom so grške oblasti za otok razglasile izredne razmere.

PARIZ - Francija je Ukrajini dostavila prvo pošiljko bojnih letal mirage 2000-5, ki bodo Kijevu pomagala pri obrambi pred rusko agresijo, je sporočil francoski obrambni minister Sebastien Lecornu. Pri tem sicer ni razkril, koliko letal so dobavili Ukrajini.

PARIZ - Francoski parlament je z glasovanjem v zgornjem domu dokončno sprejel proračun za letošnje leto. Pred tem je premier Francois Bayrou v ponedeljek v spodnjem domu parlamenta sprejetje proračuna izsilil z uporabo posebnega člena ustave, ki omogoča sprejem zakona brez glasovanja. Zatem mu je uspelo prestati še glasovanje o nezaupnicah, s čimer je bila odprta pot nadaljnjemu potrjevanju proračuna.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je odslovil Jurija Borisova s položaja na čelu ruske vesoljske agencije Roskozmos. Zamenjal ga bo 39-letni Dmitrij Bakanov, dosedanji namestnik ministra za promet, pristojen za področje inovacij. Uradni razlog za zamenjavo vodje ruske vesoljske agencije ni bil naveden, mediji pa poročajo, da je posledica spora glede gradnje nacionalnega vesoljskega centra v Moskvi.

CIUDAD DE GUATEMALA - Predsednik Gvatemale Bernando Arevalo je v sredo ameriškemu državnemu sekretarju Marcu Rubiu obljubil, da bo dovolil 40-odstotno povečanje števila poletov za vračanje migrantov iz ZDA - tako Gvatemalcev, kot tudi državljanov drugih držav.

KINŠASA - V spopadih za mesto Goma na vzhodu Demokratične republike Kongo, ki ga je pred desetimi dnevi zavzela proruandska uporniška skupina M23, je bilo po najnovejših podatkih Združenih narodov ubitih najmanj 2900 ljudi. ZN so ob tem poročali o morda najhujšem grozodejstvu doslej v tem konfliktu - posilstvu in umoru več sto žensk v zaporu Munzenze med množičnim pobegom.

PARIZ - Letošnji januar je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus najtoplejši januar doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 13,23 stopinje Celzija, kar je 0,79 stopinje nad januarskim povprečjem v obdobju 1991-2020. V Evropi je bil januar drugi najtoplejši prvi mesec leta po januarju 2010.

NEW YORK - V ameriški zvezni državi New York se je v torek začel sodni proces proti napadalcu na pisatelja Salmana Rushdieja. Američan libanonskega rodu Hadi Matar je obtožen poskusa umora in napada, posebej pa še terorizma, ker naj bi napad leta 2022 izvedel v imenu libanonske skupine Hezbolah. Pisatelj je po napadu izgubil vid na eno oko.