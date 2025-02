Fajon v Siriji podprla oblikovanje vključujoče države

Damask, 6. februarja - Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes obiskala Sirijo in se srečala z začasnim predsednikom Ahmedom al Šaro in zunanjim ministrom Asadom Hasanom al Šajbanijem. Ob tem je na omrežju X sporočila, da je obisk v prelomnem trenutku odraz solidarnosti Slovenije s sirskim ljudstvom, ter se zavzela za vključujoč prehod in državo po meri vseh prebivalcev.