Argentina po vzoru ZDA napovedala izstop iz WHO

Buenos Aires, 5. februarja - Argentina namerava izstopiti iz Svetovne zdravstvene organizacije, je danes sporočilo argentinsko predsedstvo, potem ko so se za izstop iz te agencije pod okriljem Združenih narodov nedavno odločile ZDA pod novim predsednikom Donaldom Trumpom. Kot so navedli v Buenos Airesu, odločitev temelji na "globokih razhajanjih" med državo in organizacijo.