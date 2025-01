WHO po napovedi izstopa ZDA znižuje stroške

Ženeva, 24. januarja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) bo znižala stroške in ponovno pretehtala, kateri zdravstveni programi bi morali imeti prednost, potem ko je novi ameriški predsednik Donald Trump napovedal umik ZDA iz organizacije, je v četrtek v internem dopisu osebju zapisal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.