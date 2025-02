Zaradi gradnje galerije Šklendrovec vsako soboto popolna zapora ceste med Litijo in Zagorjem

Litija, 5. februarja - Cesta med Litijo in Zagorjem bo zaradi betoniranja prekladnih plošč, vrtanja ter izvedbe sider zaledne stene galerije Šklendrovec zaprta za ves promet vsako soboto od 8. februarja do 23. marca med 7.30 in 17. uro, nato pa dva tedna, do 7. aprila, vsak dan med 8. in 17. uro.