Pregled - šport, 4. 2. (torek)

Ljubljana, 4. februarja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v torek, 4. februarja.

SAALBACH - Italijanska reprezentanca je osvojila prvo zlato kolajno na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Saalbachu. V finalu mešane ekipne paralelne tekme je ugnala Švico. V boju za bron je bila Švedska s 3:1 boljša od ZDA. Slovenska četverica v postavi Nika Tomšič, Taja Prešern, Anže Gartner in Martin Čater se je poslovila po prvem nastopu po porazu proti Nemčiji z 0:4.

SAALBACH - Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je na prvem treningu smuka na prizorišču svetovnega prvenstva v avstrijskem Saalbachu dosegla deveti čas. Najhitrejša je bila Švicarka Lara Gut-Behrami, ki je imela pred Štuhec 1,69 sekunde naskoka.

LOS ANGELES - Slovenski košarkarski as Luka Dončić je na novinarski konferenci prvič po presenetljivi menjavi spregovoril kot član Los Angeles Lakers. Ljubljančan je bil presenečen nad menjavo nekdanjega kluba Dallasa. Je pa hkrati navdušen nad priložnostmi, ki se mu ponujajo v Los Angelesu.

OSTRAVA - Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej je na mitingu zlate serije Svetovne atletike v Ostravi na Češkem prepričljivo zmagala še v svojem drugem nastopu v sezoni in s 4,70 m izpolnila normo za dvoransko evropsko prvenstvo na Nizozemskem.

MARIBOR - Organizatorji svetovnega prvenstva za parasmučarje v Mariboru so v izjavi za javnost sporočili, da tekmovanj v hitrih disciplinah za sedeče kategorije zaradi neprimerne proge ne bo. Po končanem prostem smučanju je žirija pregledala progo in se sestala s trenerji, ki so ugotovili, da proga kljub izpolnjevanju predpisanih homologacijskih pogojev proge in standardov Mednarodne smučarske zveze ni primerna za izvedbo hitrih disciplin za sedeče kategorije.

PODGORICA - Košarkarji Kansai Heliosa so na drugi tekmi drugega dela lige Aba 2 v Podgorici visoko zmagali s 83:59. Po dveh tekmah v skupini E je v vodstvu Zlatibor s štirimi, Kansai Helios in Bosna jih imata po tri, Podgorica pa dve točki. Pri Domžalčanih je bil najbolj učinkovit Jure Špan z 21 točkami in osmimi podajami.

BOLZANO - Hokejisti RST Pellet Celja so izgubili zadnjo tekmo rednega dela alpske lige proti Rittnu z 0:6. S tem varovanci Gala Korena po petem zaporednem porazu za zdaj ostajajo na 11. mestu lestvice. Celjane lahko na lestvici 13-članske lige prehiti še ekipa Bregenzerwalda, ki ima na lestvici dve točki manj, a boljši medsebojni izkupiček.

LJUBLJANA - Slovenska hokejska izbrana vrsta v prihodnje ne bo več mogla računati na dolgoletne nosilce izbrane vrste, saj so se Žiga Jeglič, Jan Urbas in Miha Verlič odločili končati reprezentančne kariere.

LONDON - Mladi francoski napadalec Mathys Tel se iz Bayerna seli v angleški Tottenham. Kot so potrdili pri Tottenhamu, bo 19-letnik kot posojen igralec z možnostjo odkupa do konca sezone igral na Otoku. Pri angleškem prvaku Manchester Cityju pa so podpisali sodelovanje z Nicom Gonzalezom iz Porta.

CLUJ-NAPOCA - Romunska teniška zvezdnica Simona Halep se je upokojila od poklicnega tenisa. Triintridesetletna zmagovalka dveh turnirjev za grand slam in nekdanja številka ena lestvice WTA je odločitev sporočila v izjavi na igrišču takoj po porazu v prvem krogu domačega turnirja v Cluj-Napoci proti Italijanki Lucii Bronzetti.

DENVER - Košarkarji Denverja, še vedno brez slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja, so ponoči v ligi NBA premagali New Orleans s 125:113. Vnovič je blestel srbski as Nikola Jokić s 23. trojnim dvojčkom v sezoni - 27 točk, 14 skokov, 10 podaj.