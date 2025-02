Pregled - svet, 4. 2. (torek)

STOCKHOLM - V streljanju v izobraževalnem centru za odrasle v švedskem mestu Orebro je bilo ubitih okoli deset ljudi, več pa je ranjenih, je sporočila švedska policija. Sumijo, da je med mrtvimi tudi domnevni napadalec, ki naj bi deloval sam. Obenem za zdaj nič ne kaže na to, da bi bil v ozadju napada terorističen motiv. Švedski premier Ulf Kristersson je ostro obsodil napad in dejal, da je šlo za najhujši tovrsten strelski pohod v zgodovini države.

BRUSELJ - EU je pripravljena na morebitne ameriške carine na uvoz iz unije in se bo nanje odzvala odločno, je v ponedeljek po neformalnem zasedanju voditeljev držav članic EU poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Danes je v nagovoru zbranim veleposlanikom v Bruslju ponovila svoje stališče in dodala, da bo unija v trgovinskih odnosih z ZDA odprta in pragmatična, a bo hkrati pripravljena na trda pogajanja, da zaščiti svoje interese.

BRUSELJ - Evropska komisija bo po besedah predsednice Ursule von der Leyen preučila, kako bi lahko izkoristili fleksibilnost novih fiskalnih pravil EU, da bi lahko članice zvišale obrambne izdatke. Druga možnost za dodatna sredstva, namenjena obrambi, je po njenih besedah sprememba posojilne politike Evropske investicijske banke. Na komisiji so pojasnili, da nova javnofinančna pravila članicam omogočajo prilagajanje javnega dolga v zameno za reforme na štirih prednostnih področjih, med katerimi je tudi obramba.

PEKING - Kitajska je po uveljavitvi dodatnih ameriških carin napovedala povračilne ukrepe, uvesti namerava 15-odstotne carine na uvoz premoga, utekočinjenega zemeljskega plina ter 10-odstotne carine na uvoz surove nafte, kmetijske mehanizacije in nekaterih vozil iz ZDA. Zaradi ameriških carin je Peking tudi vložil pritožbo na Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO). O carinah naj bi se še danes pogovarjala voditelja obeh držav, Donald Trump in Xi Jinping.

GAZA/TEL AVIV/WASHINGTON - Palestinsko gibanje Hamas je sporočilo, da so se začela pogajanja o drugi fazi prekinitve ognja na območju Gaze. Izrael je medtem napovedal, da bo konec tedna v Katar, ki poleg ZDA in Egipta posreduje v pogajanjih, poslal delegacijo, da bi se pogovorili o nadaljevanju prekinitve ognja. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se bo medtem v Washingtonu o tem pogovarjal tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

ANKARA - Začasni sirski predsednik Ahmed al Šara se je mudil na obisku v Ankari, kjer se je srečal s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Ta je izrazil zadovoljstvo ob trdni zavezanosti nove vlade v Damasku v boju proti terorizmu in ji pri tem ponudil podporo Turčije. Voditelja sta med drugim govorila še o oživitvi sirskega gospodarstva in drugih varnostnih vprašanjih ter možnostih za sodelovanje.

AMAN - Agencija Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) je opozorila na katastrofalne razmere v begunskem taborišču Dženin na zasedenem Zahodnem bregu, kjer izraelske sile po lastnih navedbah že dva tedna izvajajo operacije proti palestinskim oboroženim skupinam. Po navedbah UNRWA je velik del taborišča popolnoma uničen. Pri tem je agencija izpostavila zaprtje 13 tamkajšnjih šol, zaradi česar je na tisoče otrokom onemogočeno izobraževanje.

MOSKVA/KIJEV/BERLIN - Kremelj je namenil opozorilo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je v ponedeljek dejal, da želi z Ukrajino doseči dogovor, po katerem bi Kijev v zameno za pomoč ZDA omogočil dostop do redkih zemelj in drugih surovin v Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem dejal, da si želi, da bi ameriška podjetja v Ukrajini razvijala področje izkoriščanja redkih zemelj. Nemški kancler Olaf Scholz je na drugi strani kritiziral Trumpov predlog.

KIJEV - V ruskem raketnem napadu na mesto Izjum na vzhodu Ukrajine je bilo ubitih pet ljudi, še več deset jih je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po napadu dejal, da se je nemogoče sprijazniti s takšno krutostjo, in zaveznice pozval, naj okrepijo pritisk na Moskvo za končanje vojne. Ukrajinska zračna obramba je medtem ponoči sestrelila 37 ruskih dronov nad regijami Sumi, Poltava, Černihiv, Čerkasi in Kijev.

BRUSELJ - Pravni strokovnjaki Evropske unije, Sveta Evrope, Ukrajine in 37 drugih držav so vzpostavili pravne temelje za posebno mednarodno sodišče za zločin agresije na Ukrajino, ki bo delovalo v okviru SE, so sporočili v Bruslju. Določili so tudi sestavne dele osnutka statuta sodišča. Delo bi lahko po navedbah generalnega sekretarja SE dokončali še letos.

BUDIMPEŠTA - Madžarski premier Viktor Orban je posvaril, da so pred EU težki meseci in da se mora pripraviti na to, kar je imenoval "Trumpov tornado". Hkrati je zagotovil, da je Madžarska pripravljena na vrnitev Trumpa, in obljubil dober dogovor z novo ameriško administracijo. Madžarski premier je menil še, da je Trump z nekaterimi ukrepi, odkar je 20. januarja prevzel položaj, že obrnil svet na glavo.

BRUSELJ/KIŠINJOV - Evropska komisija in Moldavija sta se dogovorili o dvoletni strategiji za krepitev energetske neodvisnosti in odpornosti. V okviru strategije bo podpora Moldaviji letos znašala 250 milijonov evrov. Kot je dejala evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki je na obisku v Kišinjovu, bo strategija pripomogla tudi k približevanju Moldavije EU.

DUNAJ - V Avstriji naj bi po poročanju medijev zastala pogajanja med skrajno desnimi svobodnjaki (FPÖ) in ljudsko stranko (ÖVP) o oblikovanju vlade. Kot eno bolj občutljivih vprašanj se je v pogajanjih izkazalo vprašanje financiranja javne radiotelevizije (ORF). Svobodnjaki zagovarjajo zmanjšanje sredstev in odpravo prispevka za ORF, od koder svarijo pred povečanim vladnim nadzorom.

OSLO - Nekdanjega generalnega sekretarja Nata Jensa Stoltenberga so na Norveškem imenovali za finančnega ministra, potem ko je premier iz vrst laburistov Jonas Gahr Store po izstopu evroskeptične Stranke centra iz vladne koalicije prejšnji teden moral rekonstruirati vlado. Njegovo imenovanje bi lahko okrepilo položaj laburistov pred septembrskimi parlamentarnimi volitvami.

WASHINGTON - Ameriška vojska je v Guantanamu na Kubi začela postavljati šotore za sprejem prve skupine migrantov, ki jih je vlada izgnala iz ZDA po izvršnem ukazu novega predsednika Donalda Trumpa. Kljub nejasnostim naj bi bil prvi polet že na poti do Guantanama, medtem ko naj bi pravniki ministrstva za domovinsko varnost in Pentagona šele ugotavljali, ali je tovrsten izgon sploh zakonit.

SARAJEVO - Sarajevska policija je na zahtevo kolegov iz Slovenije izvedla racije in aretirala več pripadnikov kriminalnih organizacij, domnevno povezanih z umorom Satka Zovka oz. Satka Kekića novembra lani v Ljubljani. V mednarodni operaciji so po poročanju medijev v BiH aretirali najmanj dva moška, ki naj bi bila povezana z umorom Zovka. Akcija je potekala v sodelovanju z Nacionalnim preiskovalnim uradom iz Slovenije, švedsko policijo in Europolom.

BEOGRAD - Vodstvo beograjske univerze je zavrnilo vabilo srbskega predsednika Aleksandra Vučića, da v sredo začnejo dialog o blokadah fakultet, ki jih študenti izvajajo po državi z zahtevo po razjasnitvi novembrske nesreče v Novem Sadu in kaznovanju odgovornih za smrt 15 ljudi. Ocenilo je, da v sedanjih razmerah verodostojen dialog ni mogoč, in da zahteve nanje sploh niso bile naslovljene.

REKA/ZAGREB - Hrvaški premier Andrej Plenković je napovedal razrešitev tričlanske uprave Jadrolinije, potem ko je pristojno ministrstvo v ponedeljek objavilo poročilo o nesreči trajekta Lastovo lani v Malem Lošinju, v kateri so umrli trije člani posadke. Poročilo ugotavlja, da so za nesrečo odgovorni kapitan plovila, pa tudi ladijska družba Jadrolinija in njen predsednik uprave.