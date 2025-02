Javna obravnava osnutkov zakonov s področja kmetijstva se nadaljuje

Ljubljana, 4. februarja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo nadaljevalo javno obravnavo osnutkov šestih kmetijskih zakonov, ki jih je predstavilo konec januarja. "Verjamemo, da so strokovne službe pripravile dobre rešitve za izzive, ki smo jih v zadnjem letu zaznali v pogovorih s kmeti, stroko in nevladnimi organizacijami," so danes sporočili.