Ministrstvo podaljšuje javno obravnavo kmetijske zakonodaje

Ljubljana, 3. februarja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo podaljšalo javno obravnavo pretekli teden objavljenih zakonodajnih osnutkov. Ministrica Mateja Čalušić je znova zavrnila očitke, da so zakonodajni sveženj pripravljali v tajnosti, in napovedala ustanovitev delovnih skupin, ki bodo lahko v času javne obravnave konkretno sodelovale v razpravi.