V občini Brežice lani zabeležili več turistov in nočitev

Brežice, 4. februarja - V občini Brežice so v lanskem letu zabeležili za pet odstotkov večji obisk turistov kot leto prej, za tri odstotke se je povečalo tudi število nočitev. Od tega so okoli 90 odstotkov vseh nočitev ustvarili v Termah Čatež, kažejo podatki Statističnega urada RS, ki jih v sporočilu za javnost navaja brežiški zavod za podjetništvo, turizem in mladino.