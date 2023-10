Med 100 najboljšimi trajnostnimi turističnimi zgodbami šest slovenskih

Ljubljana/Tallinn, 10. oktobra - Na seznam 100 najboljših trajnostnih praks na svetu po izboru organizacije Green Destinations se je letos uvrstilo šest slovenskih destinacij s svojimi zgodbami. Nagrajeni so bili Ljubljana, Šaleška dolina, Brežice, Jeruzalem, Miren Kras in Kranj, so sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO).