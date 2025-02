Študija: V človeških možganih in jetrih vse več plastičnih delcev

Washington, 4. februarja - V človeških tkivih, še posebej v možganih in jetrih, se je v zadnjih osmih letih bistveno povečala koncentracija mikro- in nanoplastike, kažejo izsledki študije, objavljene v reviji Nature Medicine. S pomočjo napredne infrardeče in elektronske mikroskopije so odkrili zaskrbljujoče ravni mikroplastike v možganih ljudi z demenco.