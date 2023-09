Na mikroplastiko v morju opozarjata tudi Strel in Gašpar Mišič

Portorož, 16. septembra - Plavalec po svetovnih rekah in morjih Martin Strel ter poslovnež Gašpar Gašpar Mišič poskušata z javno odmevnim plavanjem od Pirana do Savudrije opozoriti na onesnaženje okolja z mikroplastiko in na današnjo mednarodno akcijo čiščenja obal morij in jezer. Akcija je povezana tudi s Strelovim projektom plavanja okoli sveta World Swim.