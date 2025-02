Najpogostejši požari z manjšo materialno škodo, lani policija obravnavala 32 požigov

Ljubljana, 3. februarja - Policija dnevno prejme večje število klicev o požarih. V veliki večini primerov gre za požare z manjšo materialno škodo, kjer pride do vžigov v kuhinjah, dimnikih in travniških požarov. V letu 2024 so policisti obravnavali 32 požigov, 154 primerov poškodovanja tuje stvari in 131 povzročitev splošne nevarnosti.