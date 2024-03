Na Dunaju bodo prihodnje leto obeležili 200-letnico rojstva Johanna Straussa ml.

Dunaj, 1. marca - Dunaj bo prihodnje leto v čast 200-letnice rojstva Johanna Straussa ml. zaživel kot središče celoletnega praznovanja. Mesto se bo prelevilo v živo in barvito kuliso, kjer bodo glasbeni, gledališki, plesni in strokovni dogodki, posvečeni delu in življenju kralja valčka, oživili tako tradicionalna kot nekoliko bolj nenavadna prizorišča.