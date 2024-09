Na območju Slovenije več vojaških usposabljanj in vaj

Ljubljana, 16. septembra - V Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki se danes začenja drugi del niza vojaških vaj Preskok 24. Širša območja Cerkelj ob Krki, Mirnske doline, Zbur pri Škocjanu in Počka pa bodo zaradi usposabljanja kontrolorjev združenih ognjev do četrtka preletavali helikopterji Cougar in letala Pilatus.