Za ustvarjalnost režiserke Nine Rajić Kranjac je bistven konflikt

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 6. februarja - Dobitnica nagrade Prešernovega sklada, gledališka režiserka Nina Rajić Kranjac je v obdobju zadnjih treh let na slovenskih odrih režirala tri prebojne uprizoritve. Kot piše v utemeljitvi nagrade, predstavlja njen nezamenljivi avtorski pečat enkraten in sodoben prispevek k uprizoritveni umetnosti, obenem pa se stalno razvija in poglablja.