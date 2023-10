V Slovenskem mladinskem gledališču premiera Angelov v Ameriki

Ljubljana, 15. oktobra - V Slovenskem mladinskem gledališču bo danes premiera "gejevske fantazije o nacionalnih temah" Angeli v Ameriki Tonyja Kushnerja v režiji Nine Rajić Kranjac. To bo prva premiera SMG v letošnji sezoni, ki hkrati pomeni vsebinsko hrbtenico vsem nadaljnjim produkcijam te sezone SMG, poimenovani sezona ljubezni in teh stvari.