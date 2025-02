Pregled - šport, 2. 2. (nedelja)

LOS ANGELES - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo po poročilih ameriških medijev kariero nadaljeval v Kaliforniji, v vrstah ekipe Los Angeles Lakers. Kot je poročala mreža ESPN, Dallas Mavericks pošiljajo Dončića k jezernikom za Anthonyja Davisa v osupljivi menjavi treh ekip severnoameriške lige NBA, v kateri sodeluje še ekipa Utah Jazz. Tako Dončić kot Davis sta trenutno odsotna s košarkarskega parketa zaradi poškodb. Več kot 12 ur pozneje so Dallas Mavericks tudi uradno objavili odhod ikone franšize kot eno najbolj odmevnih tovrstnih prestopov v zgodovini lige, ki je odmeval po svetu. Nekaj pozneje so slovenskemu zvezdniku dobrodošlico izrekli tudi LA Lakers ter potrdili, da bo imel tudi v novi sredini Dončić številko 77.

WILLINGEN - Avstrijec Daniel Tschofenig (150 in 148 m, 310,5 točke) je po sobotnem slavju zmagal tudi na drugi tekmi za svetovni pokal v nemškem Willingenu. Drugi je bil Norvežan Johann Andre Forfang (147 in 152 m, 305,1), tretji pa Avstrijec Jan Hörl (144 in 143 m, 289,5). Dan prej drugouvrščni Slovenec Anže Lanišek (141 in 139 m, 275,8) je bil osmi. Na 13. mestu je končal Domen Prevc (134 in 140,5 m, 268,8), na 16. pa Timi Zajc (133 in 144,5 m, 263,5). V finale se nista uvrstila na 36. mestu Lovro Kos (126 m, 108) in na 38. Rok Oblak (125 m, 106,2).

PARIZ - Slovenska atletinja Anita Horvat je na dvoranskem mitingu srebrne svetovne serije v Val-de-Reuilu v Franciji zasedla drugo mesto in s časom 2:00,92 izpolnila normo (2:02,00) za dvoransko evropsko prvenstvo, ki od 6. do 9. marca v Apeldoornu na Nizozemskem. Tam bo branila srebro s prejšnjega prvenstva.

VELENJE - Slovenska moška teniška reprezentanca si je zagotovila nastop v drugi svetovni skupini Davisovega pokala s slavjem s 3:0 v zmagah proti Indoneziji. V Velenju sta odločilno tretjo točko priigrala Jan Kupčič in Sebastian Dominko proti navezi Rifqi Fitriadi/Christopher Rungkat. Po uri in štirih minutah sta slavila s 6:1, 6:4. Slovenija si je tako zagotovila septembrski nastop v drugi svetovni skupini Davisovega pokala.

SINGAPUR - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je na turnirju Grand smash v Singapurju z nagradnim skladom 1,45 milijona evrov doživel veliko razočaranje. Izpadel je že v prvem krogu, s 3:2 ga je premagal 143. igralec sveta, 19-letni Romun Iulian Chirita. V kvalifikacijah je nastopil tudi Deni Kožul, tudi on je izgubil svoj prvi dvoboj, premagal ga je Hrvat Andrej Gačina.

RALEIGH - Los Angeles Kings, ekipa slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja, so v severnoameriški profesionalni hokejski ligi prekinili črno serijo štirih zaporednih porazov. V gosteh so s 4:2 premagali Carolino, Hrušičan je tokrat ostal brez doseženega gola ali podaje, sprožil je le en strel proti vratom.

OSLO - Danska moška rokometna reprezentanca je na letošnjem svetovnem prvenstvu na Norveškem, Danskem in Hrvaškem četrtič v nizu osvojila zlato kolajno, potem ko je na današnji finalni tekmi v Oslu premagala Hrvaško z 32:26 (16:12). V tekmi za bronasto odličje je bila Francija boljša od Portugalske s 35:34 (19:17).

JESENICE - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v zadnji tekmi rednega dela alpske lige na domačem ledu izgubili proti Vipitenu z 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).

VAL GARDENA - Hokejisti RST Pellet Celja so v tekmi rednega dela alpske lige v gosteh izgubili proti Gardeni s 3:4 (2:0, 0:2, 1:2).

LJUBLJANA - V Ljubljani se je danes končalo državno prvenstvo v plavanju v 25-metrskih bazenih. Osrednja tekma prvenstva je bil današnji dvoboj olimpijki Katja Fain iz Branika in Janje Šegel iz Fužinarja na 200 m prosto. Obe sta dosegli zelo dober izid, boljša pa je bila Fain, ki se je z 1:54,98 spustila pod mejo 1:55.

SINGAPUR - Belgijska teniška igralka Elise Mertens je zmagovalka turnirja WTA v Singapurju z nagradnim skladom 261.650 evrov. Drugopostavljena Mertens je v finalu s 6:21 in 6:4 premagala Američanko Ann Li.

LINZ - Ruska teniška igralka Jekaterina Aleksandrova je zmagovalka turnirja WTA v Linzu z nagradnim skladom dober milijon evrov. Četrta nosilka je v finalu po številnih preobratih in dobrih dveh urah premagala petopostavljeno Ukrajinko Dajano Jastremsko s 6:2, 3:6 in 7:5.

MONTPELLIER - Kanadčan Felix Auger-Aliassime je zmagovalec teniškega turnirja ATP 250 v Montpellieru z nagradnim skladom 680.840 evrov. Drugi nosilec je v finalu s 6:2, 6:7 (7) in 7:6 (2) ugnal Američana Aleksandra Kovačevića.