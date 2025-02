Pregled - svet, 2. 2. (nedelja)

WASHINGTON/OTTAWA/PEKING - Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto uvedel višje carine na uvoz iz Kanade, Mehike in Kitajske. Uvoz iz Kanade in Mehike, s katerima imajo ZDA prostotrgovinski sporazum, bo po novem ocarinjen po 25-odstotni stopnji, razen kanadske nafte in plina, ki bo ocarinjen po 10-odstotni stopnji. Carine na uvoz iz Kitajske je zvišal za deset odstotkov. Kanada, Mehika in Kitajska so napovedale odgovor. Kanada bo uvedla podobne carine na ameriški uvoz, protiukrepe bo sprejel tudi Peking, ki napoveduje tožbo pri Svetovni trgovinski organizaciji za zaščito svojih interesov. V Mehiki pa so ogorčeni zaradi obtožb o povezavah z mamilarskimi karteli. Trump je priznal, da bodo morda carine "boleče" tudi za Američane, a zatrdil, da bodo njegovi ukrepi vredni cene, ki jo bodo plačali.

BRUSELJ/LONDON/.... - EU je obžalovala odločitev ZDA o uvedbi carin na uvoz iz Kanade, Mehike in Kitajske. Če bo ameriški predsednik Donald Trump uresničil svojo grožnjo in uvedel carine na uvoz iz EU, se bo povezava odločno odzvala, so opozorili v Bruslju. Trump je v petek novinarjem povedal, da bodo višje carine doletele tudi EU, A ni znano, kdaj. Nemški kancler Olaf Scholz je dejal, da je EU močno gospodarsko območje in ima svoje možnosti za ukrepanje. Francoski minister za industrijo Marc Ferracci je pozval k ostri drži Evrope napram Trumpu, britanska notranja ministrica Yvette Cooper pa je dejala, da Trump tvega "resnično škodljiv vpliv" na svetovno gospodarstvo. Japonska je izrazila veliko zaskrbljenost zaradi možnih posledic ameriških carin na svetovno gospodarstvo. V Tokiu so napovedali, da bodo natančno preučili možne učinke in sprejeli ustrezne ukrepe.

TEL AVIV - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je odpotoval v Washington, kjer se bo najprej sestal z odposlancem ameriškega predsednika za Bližnji vzhod Stevom Witkoffom, v torek pa s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Z Witkoffom naj bi začel pogovore glede načrtovane druge faze prekinitve ognja v Gazi. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je v dveh tednih operacij na okupiranem Zahodnem bregu ubila najmanj 50 skrajnežev in uničila je tudi več zgradb v Dženinu, ki naj bi jih uporabljali kot teroristično infrastrukturo. Izraelska vojska je 21. januarja začela veliko ofenzivo na Zahodnem bregu, katere cilj je odstraniti palestinske oborožene skupine na območju Dženina. Po navedbah španske tiskovne agencije EFE je ofenzivo razširila na mesto Tamun v provinci Tubas.

KIJEV - Število žrtev ruskih napadov na Ukrajino ta konec tedna je po podatkih Kijeva naraslo na najmanj 15, med temi je tudi 12 žrtev v Poltavi. O napadu poročajo tudi iz ruske regije Kursk, kjer naj bi raketa zadela šolo, kjer so bili nameščeni civilisti. Umrli so štirje ljudje. Kijev in Moskva krivdo za napad valita drug na drugega. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da je Rusija v tem tednu izvedla več kot 1400 zračnih napadov na Ukrajino.

BERLIN - V Berlinu se je zbralo več deset tisoč ljudi, ki so protestirali proti skrajni desnici. Jezni so zaradi potez kanclerskega kandidata konservativne CDU Friedricha Merza v povezavi s skrajno desno AfD. Že v sredo se je na protestih po vsej državi zbralo več kot 220.000 ljudi. Pozivu so se odzvali številni sindikati, civilna družba, skupine za človekove pravice, cerkve in okoljski aktivisti.

VALENCIA - V španski Valencii se je v soboto na ulice podalo okoli 25.000 ljudi, ki so protestirali zaradi pomanjkljivega ukrepanja oblasti ob poplavah oktobra lani. Vladi očitajo nezadosten in prepočasen odziv na eno od najhujših naravnih nesreč v zadnjih desetletjih, v kateri je umrlo več kot 200 ljudi. Vlada je obljubila 16,6 milijarde evrov pomoči in posojil za prizadeta mesta, podjetja in prebivalce.

CARACAS - ZDA so z Venezuelo dosegle dogovor, po katerem bo vlada v Caracasu sprejela nezakonite migrante, izgnane iz ZDA, vključno s člani kriminalnih tolp. Venezuelo je v petek obiskal Trumpov posebni odposlanec Richard Grenell, ki je dosegel tudi izpustitev šesterice Američanov iz venezuelskega pripora. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro, čigar zmage na volitvah ZDA ne priznavajo, pa je napovedal nov začetek v odnosih z ZDA.

JABLANICA - V vasi Jablanica v kosovski občini Đakovica so v zrušenju zapuščene stavbe umrli trije najstniki. Po navedbah medijev naj bi se porušil eden od zidov poslopja ter pod seboj pokopal od 14 do 15 let stare otroke. Na prizorišče so napotili reševalce, policijo in gasilce, poteka preiskava.