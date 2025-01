Norveška po okvari podmorskega kabla zasegla in kmalu izpustila ladjo z rusko posadko

Oslo, 31. januarja - Norveška policija je danes sporočila, da je na zahtevo Latvije zasegla norveško ladjo z rusko posadko zaradi suma vpletenosti v okvaro podmorskega optičnega kabla v Baltskem morju med Švedsko in Latvijo. Podjetje, v lasti katerega je ladja, je vpletenost zanikalo. Tudi policisti niso našli dokazov o vpletenosti v okvaro in so ladjo pustili naprej.