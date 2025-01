Nato zaradi domnevnih sabotaž z nadzorno misijo v Baltskem morju

Helsinki, 14. januarja - Zveza Nato bo sprožila misijo v Baltskem morju z namenom poostritve nadzora in varnosti na tem območju, potem ko je v zadnjih mesecih prišlo do več poškodb na podmorskih telekomunikacijskih in energetskih kablih. Več strokovnjakov in politikov ob tem prst uperja v Rusijo, češ da gre za sabotaže in hibridno vojno proti Zahodu.