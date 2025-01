V novomeškem APT tudi v letu 2025 načrtujejo premiere štirih predstav

Novo mesto, 31. januarja - V novomeškem Anton Podbevšek Teatru (APT) tako kot lani tudi v letošnjem letu načrtujejo premiere štirih predstav, ki so jih strnili pod skupen naslov Človek mora biti radikalen, kot je radikalna dejanskost. Nastale so pod taktirko slovenskih režiserjev, ki so za svoje predstave uporabili različne ustvarjalce in njihova dela ter različne pristope.