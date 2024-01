V novomeškem APT za letos načrtujejo premiere štirih predstav

Novo mesto, 31. januarja - V novomeškem Anton Podbevšek Teatru (APT) v letošnjem letu načrtujejo premiere štirih predstav, ki so jih strnili pod skupen naslov Strah pred pravimi solzami. Nastale so pod taktirkami slovenskih režiserjev, ki so za literarno podlago vzeli dela različnih tujih avtorjev.