Tedenski pregled - Slovenija od 31. 1. do 6. 2.

Ljubljana, 7. februarja - Nepričakovana menjava košarkarja Luke Dončića, ki je bil primoran zapustiti Dallas in bo kariero nadaljeval v ekipi Los Angeles Lakers, je dodobra pretresla domačo in svetovno športno javnost. Voditelji članic EU so razpravljali o grožnji uvedbe ameriških carin in obrambni zmogljivosti, DZ je sprejel zakon o znižanju omrežnine za gospodinjstva.

PETEK, 31. januarja

LJUBLJANA - Zunanje ministrstvo in urad predsednice republike sta se distancirala od pisma ljubljanskega župana Zorana Jankovića, v katerem je ob vse množičnejših študentskih protestih v Srbiji izrazil podporo srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću ter mu ponudil pomoč. Zapisali so, da pismo ne predstavlja uradnih stališč Slovenije. Kritiko na račun Jankovića so sicer v ločenih peticijah v podporo protestom v Srbiji izrazili skupina sto javnih oseb iz Ljubljane ter nekdanji evroposlanec Klemen Grošelj.

NOVA GORICA - Odprli so prenovljeno železniško postajo v Novi Gorici, ki je odslej namenjena le potniškemu prometu. Dela so se začela decembra 2023, vrednost investicije je bila 61,7 milijona evrov, od tega je bilo 43 milijonov evrov povratnih evropskih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je prenovo označila kot pomembno infrastrukturno izboljšavo s številnimi prednostmi za potnike. Premier Robert Golob pa je izpostavil projekt kot del investicij v čiste tehnologije.

BRUSELJ/LJUBLJANA - Dvanajst članic EU, med njimi Slovenija, je v pismu, ki so ga naslovile na Evropsko komisijo, opozorilo na naraščajoče grožnje tujega vmešavanja v volitve. Bruselj so pozvale, naj odločno ukrepa za zaščito integritete volilnih procesov v evropskih državah ter predstavi predloge za krepitev hibridnega orodja, vključno z razvojem evropskega demokratičnega ščita.

LJUBLJANA - Družba Mendota Invest iz madžarske skupine OTP, investitor v večnamenski kompleks Emonika v Ljubljani, je za gradnjo severnega dela kompleksa izbrala avstrijskega gradbinca Strabag. Vrednost pogodbe presega 80 milijonov evrov. Gre za naslednji korak v gradnji Emonike, ki naj bi po napovedih iz novembra lani zaživela v letu 2027.

LJUBLJANA - V 90. letu je umrl dolgoletni novinar in urednik Božo Kovač.

LJUBLJANA - V Centru Rog so odprli pregledno razstavo o enem najvidnejših arhitektov našega časa Borisu Podrecci ob njegovem 85. življenjskem jubileju. Na ogled bo do 15. marca.

SOBOTA, 1. februarja

DALLAS/LOS ANGELES - Slovenski zvezdnik severnoameriške košarkarske lige NBA Luka Dončić, ki je od leta 2018 zastopal barve Dallas Mavericks, bo kariero nadaljeval v vrstah ekipe Los Angeles Lakers. Nepričakovana in šokantna novica je dodobra pretresla športno javnost, medije in športne navdušence, v menjavi, ki nima primere v zgodovini NBA, pa v Dallas iz Los Angelesa prihaja dosedanji košarkar Lakersov Anthony Davis. Uradno so v Dallasu med razlogi za odhod Dončića, ki je za klub odigral 472 tekem in dosegel 13.635 točk, navedli potrebo po boljši obrambi. Dončića je odločitev vodstva kluba vidno pretresla, od klubskega okolja in navijačev se je poslovil z ganljivim zapisom na družbenih omrežjih. Na torkovi novinarski konferenci po prihodu v Los Angeles je priznal, da ga je menjava presenetila, a da se veseli novih priložnosti.

KOPER - V koprski stolnici so za novega koprskega škofa umestili dosedanjega murskosoboškega škofa Petra Štumpfa, Na položaj ga je novembra lani imenoval papež Frančišek. Štumpf je v zahvalnem nagovoru izpostavil pomen sodelovanja ter pomen prijateljstva med pripadniki različnih ver in narodnosti. Štumpf je vodenje Škofije Koper prevzel kot četrti škof po njeni obnovitvi leta 1977.

GORICA - V Gorici je potekal protestni shod, na katerem so udeleženci pozvali občino Gorica k odstranitvi italijanskega fašističnega voditelja Benita Mussolinija s seznama častnih občanov. Mestni svet Gorice je namreč novembra zavrnil predlog o odvzemu naziva.

LJUBLJANA - V izboru slovenskega predstavnika na Evroviziji je zmagal igralec in pevec Klemen Slakonja s pesmijo How Much Time Do We Have Left. Evrovizija bo potekala v švicarskem Baslu od 13. do 17. maja.

NEDELJA, 2. februarja

AMAN - Zunanja ministrica Tanja Fajon je z obiskom Jordanije začela bližnjevzhodno turnejo. Sestala se je z zunanjim ministrom Ajmanom Safadijem, dan kasneje jo je sprejel še jordanski kralj Abdullah II. S sogovorniki so pozdravili začasno premirje v Gazi, ki ga je treba nadgraditi z začetkom pogajanj o naslednjih fazah, strinjali so se glede nedopustnosti prisilnega razseljevanja Palestincev. Fajon se je v ponedeljek sestala še z vodjo Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) Philippejem Lazzarinijem in poudarila, da Slovenija ostaja trdno zavezana podpori UNRWA.

LJUBLJANA - Dijaški dom na Poljanski ulici so po četrtkovem požaru znova odprli. V nepoškodovane dele doma so se vrnili prvi dijaki, za tiste, ki so bivali v najbolj poškodovanih oddelkih, pa so pripravili nadomestne nastanitve. Stavbo je pred tem pregledal varnostni inženir, kmalu naj bi namestili tudi brezžični sistem požarne varnosti. Resorno ministrstvo je odobrilo okrepljeno navzočnost zaposlenih v nočnem času. V domu je organizirana tudi psihosocialna pomoč.

PONEDELJEK, 3. februarja

BRUSELJ - Voditelji držav članic EU so se sestali na neformalnem srečanju, osrednji temi sta bili grožnja ameriškega predsednika Donalda Trumpa z uvedbo carin na uvoz iz unije ter vprašanje krepitve evropskih obrambnih zmogljivosti. Premier Robert Golob je izpostavil pomen enotnega odziva EU na carinsko grožnjo, po njegovih besedah bo Slovenija podpirala skupne rešitve. Glede razmišljanj o zvišanju zgornje meje obrambnih izdatkov pa je Golob dejal, da slovenska vlada trenutno ne razmišlja o spremembi načrta, da do leta 2030 izdatke za obrambo poveča na dva odstotka BDP.

LJUBLJANA/BRUSELJ - Ljubljanski župan Zoran Janković, ki je deležen kritik zaradi svojega pisma podpore srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, je na seji občinskega sveta dejal, da je v pismu zapisal svoje osebno mnenje. Premier Robert Golob je ob robu vrha EU menil, da ima vsak pravico do svojih osebnih stališč, notranjepolitičnih razmer v Srbiji pa ni želel komentirati. Zaradi poteze Jankovića je protestno odstopila komisija za podelitev Župančičevih nagrad, najvišjega priznanja občine za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture. Proteste v Srbiji sta podprla slovensko in mednarodno združenje PEN,

LJUBLJANA - V politični skupini Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu so po besedah evroposlanke Romane Tomc (EPP/SDS) zaskrbljeni zaradi dogajanja v Sloveniji na področju medijev in vladavine prava. Tomc je na novinarski konferenci napovedala, da bodo v Slovenijo napotili parlamentarno misijo za ugotavljanje dejstev.

LJUBLJANA - KPK je dobila prijavo glede posredovanja Anžeta Logarja iz vrst Demokratov, kamor je nedavno prestopil nekdanji poslanec Svobode Tine Novak, pri Novakovi funkciji posebnega odposlanca Ovse za umetno inteligenco. Ravnanje bo preverila v predhodnem preizkusu, Novak pa očitke zavrača.

LJUBLJANA - Slovenija je oddala prijavo na razpis skupnega podjetja EuroHPC za pridobitev visoko zmogljivega superračunalnika s tovarno umetne inteligence. Vrednost projekta je 150 milijonov evrov, od tega je do 75 milijonov evrov predvidenega sofinanciranja EU. Novi superračunalnik bo nadgradil obstoječe zmogljivosti superračunalnika Vega, ki so ga zagnali 2021.

LJUBLJANA - Po podatkih registra raka, ki deluje na onkološkem inštitutu, v Sloveniji vsako leto za rakom v povprečju zboli več kot 17.000 ljudi. Kot so pred svetovnim dnem boja proti raku sporočili z inštituta in Državnega programa obvladovanja raka, v Sloveniji živi že več kot 130.000 ljudi, ki jim je bila kadarkoli v življenju postavljena diagnoza rak.

CELJE - V Slovenskem ljudskem gledališču Celje so se začeli 33. Dnevi komedije. V tekmovalnem delu se bo do 17. februarja zvrstilo osem predstav, potekal pa bo tudi bogat spremljevalni program.

LJUBLJANA - Najvišja državna priznanja v športu, Bloudkove nagrade, so prejeli ekipa kajakašev v spustu 3xK1 v postavi Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Simon Oven za vrhunski mednarodni dosežek ter Janez Vodičar in Irena Rosa za življenjsko delo v športu. Za vrhunske mednarodne športne dosežke so jih prejeli tudi nosilci olimpijskih medalj Andreja Leški, Toni Vodišek, Franček Gorazd Tiršek, Živa Lavrinc in Dejan Fabčič.

TOREK, 4. februarja

BEJRUT - Zunanja ministrica Tanja Fajon je v okviru bližnjevzhodne turneje obiskala Libanon. Srečala se je z libanonskim kolegom Abdulahom Bou Habibom in predsednikom parlamenta Nabihom Berijem. Libanonu je zagotovila podporo Slovenije v času politične tranzicije ter poudarila, da je za Libanon in regijo ključna ohranitev miru. Obiskala je tudi center za razminiranje, ki deluje v okviru libanonske vojske in s katerim sodeluje ITF - Ustanova za krepitev človekove varnosti.

SARAJEVO - V mednarodni policijski preiskavi so v BiH aretirali pet osumljencev v povezavi z umorom Satka Zovka v Ljubljani konec novembra 2024. Vse osumljence obravnavajo kot sostorilce pri izvršitvi kaznivega dejanja umora, je povedal direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darko Muženič. Sarajevska policija je osumljence izpustila dan kasneje. V Ljubljani so poudarili, da so bile aretacije namenjene iskanju dokazov, ne predložitvi.

ŠKOFJA LOKA - Minister za delo Luka Mesec je znova obiskal zaposlene v škofjeloškem invalidskem podjetju CSS. Dogovorili so se o kandidatki, ki bi lahko prevzela vodenje podjetja, imena sicer še niso razkrili. Predlagali jo bodo SDH, od katerega pričakujejo, da bo ustavil postopek sredi januarja izglasovane likvidacije.

LJUBLJANA - Ministrstvo za kmetijstvo bo za vsak osnutek od šestih predlaganih kmetijskih zakonov oblikovalo strokovno posvetovalno skupino, so sporočili članom sveta za kmetijstvo in podeželje, ki se zavzemajo za umik zakonskega svežnja iz javne obravnave. Podaljšalo je tudi trajanje javne obravnave.Po sredinem sestanku sta kmetijska ministrica Mateja Čalušić in predsednik KGZS Jože Podgoršek potrdila, da delovanje javne službe kmetijskega svetovanja ostaja pod okriljem KGZS in ne bo prenešeno na novoustanovljen organ na ministrstvu.

LJUBLJANA - Na območju Celja in Slovenj Gradca so na podlagi pozitivnih rezultatov laboratorijskih preiskav kontrolnih živali postavili sum na prisotnost bolezni modrikastega jezika. Ker ima Slovenija status države, proste te bolezni, in ker bi šlo za prvi primer bolezni po letu 2016, so vzorce poslali v potrditev še v referenčni laboratorij EU.

SREDA, 5. februarja

BEJRUT/LJUBLJANA - Izjave predsednika ZDA Donalda Trumpa o ameriškem prevzemu Gaze in izselitvi Palestincev v sosednje države odsevajo resno ignoranco do zgodovine palestinskega ljudstva oziroma do regionalnih geopolitičnih dejstev. To je povedala zunanja ministrica Tanja Fajon za Radio Slovenija. Trumpov načrt o ameriškem prevzemu Gaze sta obsodili tudi koalicijski stranki Levica in SD.

LJUBLJANA - Pri predsednici republike Nataši Pirc Musar se je končal drugi krog posvetovanj s poslanskimi skupinami o več imenovanjih. V ospredju je bilo vprašanje kandidata za varuha človekovih pravic, ki še vedno ostaja odprto, slediti bo moral še en krog. Sicer pogovori potekajo tudi o kandidatih za guvernerja Banke Slovenije, sodnika za Sodišče EU in drugega namestnika predsednika Računskega sodišča.

SLOVENJ GRADEC/MEŽICA - Predvidoma konec februarja ali v začetku marca se bo začelo rušenje prvih stavb, ki so po ujmi avgusta 2023 ocenjene kot neprimerne za bivanje. Med prvimi bo ena od hiš v Mežici, kjer so se mudili pristojni za poplavno sanacijo. Ogledali so si tudi dela pod Nužijevim plazom. Promet naj bi tam neovirano stekel do 15. aprila. Skupno je na Koroškem za rušitev predvidenih 15 objektov.

MENGEŠ - Slovenska družba iz skupine Novartis je uradno odprla nov obrat za proizvodnjo virusnih vektorjev za celične in genske terapije, ki so namenjene zdravljenju določenih avtoimunskih in genskih bolezni ter rakavih obolenj, imenovan VIFA One. Gre za prvi tak njihov obrat v Evropi. S tem Novartis zaključuje naložbo v višini 40 milijonov evrov.

ČETRTEK, 6. februarja

LJUBLJANA - Na posvetu o prihodnosti slovenskega šolstva, ki se ga je udeležil tudi premier Robert Golob, so obravnavali predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Medtem ko so stroka in sindikati pozdravili predvsem predlog vezave financiranja razvoja šolstva na BDP, jih je med drugim zmotila možnost, da bo pri imenovanju ravnateljev potrebno soglasje ministra, ki bo ravnatelja pod zakonsko določenimi pogoji lahko tudi razrešil. Vlada je zato prekinila obravnavo predloga na svoji seji in jo bo nadaljevala prihodnji teden.

LJUBLJANA - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je zavrnila predlog o prisilni preselitvi Palestincev iz Gaze ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Izrazila je osuplost, da se prakse, ki po njenih besedah pomenijo teptanje pravice držav in narodov do samoodločbe, predlagajo kot rešitev. Zavrača vse predloge, ki so v hudem neskladju z mednarodnim pravom oz. se lahko celo uvrstijo med zločine proti človeštvu.

DAMASK - Zunanja ministrica Tanja Fajon je z obiskom Sirije sklenila svojo bližnjevzhodno turnejo. Srečala se je z začasnim predsednikom Ahmedom al Šaro in zunanjim ministrom Asadom Hasanom al Šajbanijem. Sporočila je, da je obisk odraz solidarnosti Slovenije s sirskim ljudstvom, ter se zavzela za vključujoč prehod in državo po meri vseh prebivalcev.

LJUBLJANA - DZ je sprejel zakon, po katerem bodo gospodinjski odjemalci električne energije za januar in februar plačali nižjo omrežnino v najdražjem časovnem bloku. Kot pravi koalicija, je treba tiste, ki so vlagali v zeleni prehod, zaščititi pred nesorazmernimi dvigi stroškov pozimi.

LJUBLJANA - Potem ko je DZ konec januarja po vetu DS vnovič sprejel zakonu o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti, je SDS že zbrala približno 8700 podpisov za vložitev pobude za naknadni zakonodajni referendum. Na ministrstvu so potezo tik pred kulturnim praznikom označili za cinizem in pojasnili, da bi stroški referenduma v višini okoli pet milijonov evrov zadostovali za 70 let dodatkov k pokojninam.

LJUBLJANA - Vlada se je seznanila z informacijo o podpisu pisma o nameri sodelovanja finskega in slovenskega obrambnega ministrstva pri nabavi osemkolesnikov patria. Že pred tem je sprejela sklep o nadaljevanju postopka nakupa in dobave 106 patrij v vrednosti 700 milijonov evrov. V NSi so zahtevali so sklic komisije DZ za nadzor javnih financ, razlog so, kot so navedli, številne nejasnosti v postopku.

LJUBLJANA - Rast cen se je v začetku leta 2025 nekoliko pospešila, v januarju so statistiki zaznali letno stopnjo inflacije v višini dveh odstotkov, potem ko je bila decembra lani 1,9-odstotna. Na mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin znižale za 0,4 odstotka, kar je predvsem posledica zimskih razprodaj oblačil in obutve.

LJUBLJANA - Vlada je zavodu GO! 2025 za letos namenila dodatnih 1,5 milijona evrov, in sicer iz integralnega dela proračuna ministrstva za kulturo. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je ob tem poudarila pomen Evropske prestolnice kulture.