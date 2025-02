Tedenski pregled - svet od 31. 1. do 6. 2.

Ljubljana, 7. februarja - Ameriški predsednik Donald Trump je razburil z zamislijo o ameriškem prevzemu Gaze ter izselitvi Palestincev. ZDA so uvedle dodatne carine na blago iz Kitajske, uvedbo carin za Mehiko in Kanado je Trump preložil za en mesec. S carinami grozi tudi EU, ki napoveduje odgovor. Švedsko je pretresel strelski pohod.

PETEK, 31. januarja

BERLIN - Nemški parlament je s tesno večino zavrnil zakon o omejevanju priseljevanja, ki ga je predlagala konservativna unija CDU/CSU, podpira pa ga tudi skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD). Proti skrajni desnici in ravnanju Merza je 2. 2. v Berlinu protestiralo več deset tisoč ljudi.

KIJEV - Ukrajina je sporočila, da so se severnokorejske enote, nameščene v ruski regiji Kursk, umaknile zaradi velikih izgub, ki jih je povzročila ukrajinska vojska. Da severnokorejski vojaki od sredine januarja najverjetneje ne sodelujejo v spopadih v Kursk, je 4. 2. ocenila tudi južnokorejska obveščevalna služba.

PHILADELPHIA - Strmoglavilo je manjše letalo, pri čemer je umrlo sedem ljudi - šest na krovu in eden na tleh. Letalo, ki je bilo na poti v Mehiko, je bilo v zraku le kako minuto, preden je strmoglavilo. Veliko škodo je povzročilo tudi na tleh, kjer je izbruhnilo več požarov.

RIM - Italijansko kasacijsko sodišče je preprečilo namestitev še tretje skupine migrantov v Albaniji, saj ni potrdilo pridržanja 43 prosilcev za azil v tamkajšnjih centrih in primer napotilo na Sodišče EU.

RIM - Italijanska agencija za varstvo osebnih podatkov je blokirala kitajsko umetnointeligenčno aplikacijo DeepSeek. Želi namreč izvedeti, kako družba zbira osebne podatke, iz katerih virov, za kakšne namene in na kakšni pravni podlagi ter ali podatke shranjuje na Kitajskem.

SOBOTA, 1. februarja

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal uvedbo višjih carin na uvoz iz Kanade, Mehike in Kitajske s 4. 2. Po pogovoru z mehiško kolegico Claudio Sheinbaum je 3. 2. uvedbo preložil za en mesec, Mehika se je zavezala, bo na mejo z ZDA poslala 10.000 vojakov. Enako se je zavezal kanadski premier Justin Trudeau in Trump je tudi uvedbo carin na blago iz Kanade preložil za mesec dni.

GAZA - Palestinsko islamistično gibanje Hamas je v skladu z dogovorom z Izraelom izpustilo še tri talce, Izrael pa je osvobodil 183 palestinskih zapornikov. Obenem so vnovič odprli od maja 2023 zaprt mejni prehod Rafa na jugu Gaze, prek katerega so v Egipt prepeljali prvo skupino 50 Palestincev, ki potrebujejo zdravniško pomoč.

NOVI SAD - Novosadski študenti so ob podpori številnih drugih blokirali tri mostove na Donavi, s čimer so obeležili tri mesece od nesreče na železniški postaji v Novem Sadu, v kateri je umrlo 15 ljudi. Protesta se je udeležilo več deset tisoč ljudi iz vse države.

BERLIN - Po kratki bolezni je v starosti 81 let umrl nekdanji nemški predsednik Horst Köhler. Predsednik je bil med letoma 2004 in 2010.

LOS ANGELES - Uničujoča požara, ki sta pustošila tri tedne, sta popolnoma pod nadzorom, so sporočili kalifornijski gasilci. Ognjeni zublji so terjali življenja 29 ljudi, več tisoč jih je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove.

NEDELJA, 2. februarja

CARACAS - ZDA so z Venezuelo dosegle dogovor, po katerem bo vlada v Caracasu sprejela nezakonite migrante, izgnane iz ZDA, vključno s člani kriminalnih tolp. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro, čigar zmage na volitvah ZDA ne priznavajo, pa je napovedal nov začetek v odnosih z ZDA.

ATENE - Grški otok Santorini in okoliške otoke je streslo več potresnih sunkov, ki so se nadaljevali tudi prihodnje dni, a večje škode niso povzročili. Kljub temu je več kot 100.00 ljudi v strahu pred močnejšim sunkom zapustilo otok. 5. 2. je otok stresel močnejši potres, oblasti so razglasile izredne razmere.

PONEDELJEK, 3. februarja

BRUSELJ - Voditelji držav članic EU so na neformalnem zasedanju sporočili, da so pripravljeni na odločen odziv na uvedbo carin iz ZDA, ki jih je 1. 2. napovedal ameriški predsednik Donald Trump. Ko bomo tarča nepravičnih ali arbitrarnih ukrepov, se bo EU odločno odzvala, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

BRUSELJ - EU popolnoma podpira Dansko, je v luči groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa z zavzetjem danskega avtonomnega ozemlja Grenlandija po neformalnem zasedanju voditeljev EU povedal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

WASHINGTON - Ameriški milijarder Elon Musk, ki vodi novoustanovljeni urad za vladno učinkovitost (Doge), je napovedal zaprtje vladne Agencije za mednarodno pomoč (Usaid), ki po svetu financira številne humanitarne in druge projekte. 4. 2. je ameriška administracija ukazala, da se morajo vsi uradi agencije po svetu zapreti, skoraj vse zaposlene bodo poslali na prisilni plačan dopust.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da želi z Ukrajino doseči dogovor, po katerem bi Kijev v zameno za pomoč ZDA omogočil dostop do redkih zemelj in drugih surovin v Ukrajini.

PARIZ - Francoski premier Francois Bayrou je pri sprejemanju proračuna uporabil poseben člen ustave, ki vladi omogoča sprejem zakona brez glasovanja v parlamentu. Senat je proračun potrdil 6. 2. Bayroujeva vlada je 5. 2. prestala glasovanje o dveh nezaupnicah, ki ju je vložila skrajno leva Nepokorna Francija.

BRUSELJ - V Belgiji je skoraj osem mesecev po volitvah prisegel novi premier, vodja flamske desne stranke N-VA Bart De Wever. Dogovor o koaliciji so voditelji petih strank sklenili tik pred iztekom roka, ki jim ga je za razpis novih volitev postavil kralj Philippe.

MOSKVA - V stanovanjski stolpnici sta bila v eksploziji ubita dva človeka, najmanj trije pa ranjeni. Eden od ubitih naj bi bil proruski separatist iz Donecka Armen Sarkisjan, ki so ga iskale ukrajinske oblasti.

TOREK, 4. februarja

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je po srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem dejal, da bodo ZDA prevzele Gazo, odstranile porušene zgradbe in neeksplodirane bombe ter sprožile neverjeten gospodarski razvoj enklave. Napovedal je trajno preselitev Palestincev iz Gaze v sosednje države ter ponovil poziv Jordaniji in Egiptu, naj jih sprejmeta. 6. 2. je pojasnil, da pri njegovih načrtih za enklavo ne bi bila potrebna napotitev ameriških vojakov, saj bo Izrael Gazo predal ZDA po končanju spopadov.

PEKING - Kitajska je po uveljavitvi dodatnih ameriških carin napovedala povračilne ukrepe, 15-odstotne carine na uvoz premoga, utekočinjenega zemeljskega plina ter 10-odstotne carine na uvoz surove nafte, kmetijske mehanizacije in nekaterih vozil iz ZDA. Zaradi ameriških carin je Peking tudi vložil pritožbo na Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO).

STOCKHOLM - V streljanju v izobraževalnem centru za odrasle v mestu Örebro je bilo ubitih enajst ljudi, tudi napadalec, ki naj bi deloval sam. Kaj je v ozadju, ni znano, a naj ne bi šlo za terorističen motiv.

WASHINGTON - Zvezni sodnik je blokiral izvršni ukaz predsednika ZDA Donalda Trumpa o selitvi transspolnih ženskih zapornic v moške oddelke in odvzemu zdravstvene nege zanje, češ da gre za kršitev ustavne prepovedi okrutnega in nenavadnega kaznovanja.

BRUSELJ - Pravni strokovnjaki EU, Sveta Evrope, Ukrajine in 37 drugih držav so vzpostavili pravne temelje za posebno mednarodno sodišče za zločin agresije na Ukrajino, ki bo delovalo v okviru Sveta Evrope.

KIŠINJOV - Evropska komisija in Moldavija sta se dogovorili o dvoletni strategiji za krepitev energetske neodvisnosti in odpornosti. V okviru strategije bo podpora Moldaviji letos znašala 250 milijonov evro, je ob obisku dejala evropska komisarka za širitev Marta Kos.

ZAGREB - Hrvaški premier Andrej Plenković je napovedal razrešitev tričlanske uprave Jadrolinije, potem ko je pristojno ministrstvo objavilo poročilo o nesreči trajekta Lastovo lani v Malem Lošinju, v kateri so umrli trije člani posadke. Poročilo ugotavlja, da so za nesrečo odgovorni kapitan plovila, pa tudi Jadrolinija.

SREDA, 5. februarja

RAMALA/NEW YORK - Palestinsko islamistično gibanje Hamas in palestinski predsednik Mahmud Abas sta zavrnila načrt predsednika ZDA Donalda Trumpa o izselitvi Palestincev iz Gaze. Predlog je bil deležen kritik tudi v številnih državah po svetu. Generalni sekretar Antonio Guterres je posvaril pred vsakršno obliko etničnega čiščenja v enklavi.

JERUZALEM - Izrael je napovedal izstop iz Sveta ZN za človekove pravice zaradi širjenja antisemitizma. Zunanji minister Gideon Sar je dejal, da se ta organ osredotoča na napade na demokratično državo in širjenje antisemitizma, namesto da bi spodbujal človekove pravice.

BALTIMORE - Zvezna sodnica je za nedoločen čas blokirala izvršni ukaz ameriškega predsednika Donalda Trumpa o ukinitvi pravice do državljanstva z rojstvom na ozemlju ZDA, češ da bi uveljavitev ukaza povzročila nepopravljivo škodo. To je že druga sodniška blokada tega ukaza.

PARIZ - Januar je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus najtoplejši januar doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 13,23 stopinje Celzija, kar je 0,79 stopinje nad januarskim povprečjem v obdobju 1991-2020.

ČETRTEK, 6. februarja

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je odobril sankcije proti vsem uradnikom Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), ki preiskujejo, aretirajo, pridržijo ali sodno preganjajo Američane in zaveznike iz držav, ki niso članice Rimskega statuta o ustanovitvi ICC, pri čemer je izpostavil Izrael.

PANAMA - Predsednik Paname Jose Raul Mulino je sporočil, da je država uradno izstopila iz kitajske infrastrukturne pobude Pas in pot. To je storila spričo očitkov ZDA o domnevnem vplivu Pekinga na Panamski prekop in groženj o nadzoru nad prekopom.