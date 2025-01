Pregled - šport, 29. 1. (sreda)

BRUSELJ - Odbojkarji ACH Volleyja so v šestem krogu lige prvakov vendarle dočakali prvo zmago. Na gostovanju pri belgijskem Greenyard Maaseiku so tekmece premagali s 3:0 (17, 32, 25) in si s tem zagotovili tretje mesto v skupini. To prinaša nadaljnje tekmovanje v evropskih pokalih, iz lige prvakov se bodo preselili v četrtfinale pokala Cev.

LJUBLJANA - Nogometaši v ligi prvakov so igrali še zadnji, 8. krog ligaškega dela tekmovanja. Pred tem sta imela neposredni mesti v osmini finala zagotovljeni le Liverpool in Barcelona, danes je preboj med 16 potrdila še šesterica. Tudi Atletico Madrid Jana Oblaka kot edini od klubov s slovenskimi nogometaši. Atletico je zmagal v Salzburgu s 4:1. Ob omenjenih treh so neposredno v osmino finala napredovali še Arsenal, Inter, Bayer Leverkusen, Lille in Aston Villa. V dodatne boje za osmino finala pa so se prebili Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern München, Milan, PSV Eindhoven, PSG, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting in Brugge. Žreb parov dodatnih bojev za osmino finala bo v petek, prve tekme tako imenovanega "play-offa" pa bodo 11. in 12., povratne pa 18. in 19. februarja.

OSLO - Portugalska rokometna reprezentanca je zadnja polfinalistka svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Norveškem in Danskem. Portugalci so v četrtfinalu v Oslu po podaljških z 31:30 premagali Nemčijo. V polfinalu se bodo pomerili z Danci, ki so danes s 33:21 pričakovano premagali Brazilijo.

SCHLADMING - Norvežan Timon Haugan je zmagovalec nočnega slaloma pod žarometi za svetovni pokal alpskih smučarjev v Schladmingu. Manuel Feller je dosegel drugo mesto ter pred domačimi navijači osvojil prve avstrijske slalomske stopničke v sezoni. Avstrijski uspeh je s tretjim mestom dopolnil Fabio Gstrein, ki je prišel do prvih stopničk na specialnih slalomih.

NOVI SAD - Košarkarji Ilirije so v drugem krogu drugega dela lige Aba 2 v gosteh izgubili proti Vojvodini z 68:105 (19:31, 37:59, 54:79). Ilirija je tako v drugem delu regionalnega tekmovanja doživela prvi poraz.

TALLINN - Slovenska umetnostna drsalka Julija Lovrenčič je že uvodni dan evropskega prvenstva v Tallinnu izpolnila svoj osnovni cilj. Mlada Slovenka je v kratkem programu dobila oceno 49,40 in je že jasno, da bo lahko tekmovala v petkovem prostem programu. V četrtek nastop v kratkem programu čaka še drugega slovenskega predstavnika Davida Sedeja.

BEOGRAD - Slovenska atletinja Anita Horvat je na dvoranskem mitingu zlate svetovne serije v Beogradu v teku na 800 m zasedla drugo mesto s časom 2:02,03. Za pet stotink jo je prehitela le Italijanka Eloisa Coiro (2:01,98). Rok Ferlan je dosegel skupno sedmi čas v teku na 400 m (46,96), devetega pa tretji slovenski predstavnik Lovro Mesec Košir (47,40).

COTTBUS - Slovenska atletinja Lia Apostolovski je na dvoranskem atletskem mitingu v nemškem Cottbusu v skoku v višino osvojila šesto mesto z 1,84 metra. Prepričljivo je zmagala Nemka Christina Honsel, četrta za Apostolovski na dvoranskem svetovnem prvenstvu lani v Glasgowu in šesta na olimpijskih igrah v Parizu. Preskočila je 1,95 m.

BRDO PRI KRANJU - Nogometna zveza Slovenije je v sodelovanju s klubi prve in druge lige ter trenersko organizacijo pripravila kopico novosti, ki bodo začele veljati v sezoni 2025/26 in trajale vsaj dve leti. Med glavnimi cilji je vključevanje mladih nogometašev do 21. leta starosti, ki bodo dobili priložnost na nogometnih zelenicah.

LOZANA - Šest moških in ena ženska se bodo v tekmi za naslednika Thomasa Bacha na čelu Mednarodnega olimpijskega komiteja predstavili v četrtek na sedežu olimpijskega gibanja v Lozani. Novega predsednika bodo volili na 144. generalni skupščini Moka, ki bo od 18. do 21. marca v Grčiji.