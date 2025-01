Pregled - svet, 29. 1. (sreda)

BEOGRAD - Študenti v Srbiji so po torkovih odstopih srbskega premierja Miloša Vučevića in novosadskega župana Milana Đurića ter pozivih na dialog predsednika Aleksandra Vučića nadaljujevali proteste. Še naprej terjajo odgovornost zaradi tragedije v Novem Sadu, za četrtek pa so napovedali dvodnevni protestni shod od Beograda do Novega Sada. Vučić je sporočil, da je pomilostil 13 študentov in profesorjev, ki so jih aretirali med množičnimi protesti.

WASHINGTON - Ameriška zvezna sodnica je do 3. februarja blokirala uredbo vlade predsednika ZDA Donalda Trumpa o zamrznitvi zvezne pomoči. Proti ukrepu Trumpove vlade je na zveznem sodišču v Rhode Islandu vložilo tožbo še 22 zveznih držav in prestolnica Washington. V Washingtonu so tožbo vložile neprofitne organizacije z argumentom, da bi lahko že kratkotrajno izvajanje zamrznitve povzročilo uničujoče posledice za ljudi, ki so odvisni od zveznih sredstev. Po kritikah in vloženih tožbah je Trump po poročanju ameriških medijev vso zvezno proračunsko pomoč zveznim državam sprostil.

BRUSELJ - EU ostaja zavezana ciljem zelenega dogovora, vendar pa moramo biti na poti do tja prilagodljivi in pragmatični, je ob predstavitvi kompasa za konkurenčnost evropskega gospodarstva poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Kompas je med drugim namenjen zmanjšanju inovacijskega zaostanka za ZDA in Kitajsko. Bruselj želi med drugim prispevati k večji uporabi umetne inteligence s strani evropskih podjetij ter zmanjšati ovire pri poslovanju podjetij na evropskem notranjem trgu.

BERLIN - Nemški bundestag je s tesno večino in ob podpori skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) podprl predlog vodje krščanskih demokratov Friedricha Merza o zavračanju prosilcev za azil na nemških mejah. Vlado z njo pozivajo, naj omeji priseljevanje ter na nemških mejah zavrne prosilce za azil. Drugi predlog konservativne unije CDU/CSU o celoviti zaostritvi migracijske politike so nemški poslanci zavrnili. Pred glasovanjem je nemški kancler Olaf Scholz opozoril, da je pravica do azila sestavni del nemškega pravnega sistema in vrednot. Posvaril je pred morebitnim povolilnim zavezništvom CDU/CSU z AfD.

GAZA/TEL AVIV - Palestinsko gibanje Hamas je obtožilo Izrael, da zavlačuje dostavo nujne humanitarne pomoči v Gazo in ne spoštuje sporazuma o prekinitvi ognja, kar bi lahko vplivalo na izpustitev talcev. Izrael je obtožbe zanikal in jih označil za lažne. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je sestal z odposlancem predsednika ZDA Donalda Trumpa za Bližnji vzhod Stevom Witkoffom.

DAMASK - Sirske oblasti so v pogovorih z generalnim podsekretarjem mirovnih operacij ZN Jean-Pierrom Lacroixom izraelske sile pozvale k umiku iz tamponskega območja na Golanski planoti, ki so ga te zasedle po decembrskem padcu režima Bašarja al Asada. Na srečanju z rusko delegacijo pa so se v torek predstavniki sirskih oblasti pogovarjali o pravici za žrtve režima strmoglavljenega predsednika Bašarja al Asada, ki se je zatekel v Rusijo. Predstavniki Moskve naj bi v Damasku želeli zaščito dveh ruskih vojaških oporišč v Siriji.

BRUSELJ - Evropska komisija in Jordanija sta ob obisku jordanskega kralja Abdulaha II. v Bruslju sklenili sporazum o strateškem partnerstvu. V okviru tega partnerstva bo EU Jordaniji namenila tri milijarde evrov. Sveženj za obdobje med letoma 2025 in 2027 obsega 640 milijonov evrov nepovratnih sredstev, za 1,4 milijarde evrov naložb in milijardo evrov v obliki makrofinančne pomoči.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v torek skoraj vsem uslužbencem zvezne vlade ponudil, da do naslednjega tedna podajo odpovedi v zameno za odpravnino v višini osmih mesečnih plač. Podpisal je tudi izvršni ukaz, s katerim je odvzel državno podporo vsem oblikam zdravstvene oskrbe za spremembo spola pri mlajših od 19 let.

BRUSELJ - Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je spričo groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa z zavzetjem danskega avtonomnega ozemlja Grenlandija izrazil podporo Evropske unije ozemeljski celovitosti Danske. EU je pripravljena braniti načela nacionalne suverenosti in ozemeljske celovitosti, je povedal v pogovoru za bruseljski Euronews.

ŽENEVA/BRUSELJ - Agencija ZN za begunce UNHCR je po zamrznitvi ameriške tuje pomoči sprejela varčevalne ukrepe, saj želijo s tem omiliti posledice finančne negotovosti. Evropska zveza novinarjev EFJ pa je opozorila, da odločitev nove ameriške administracije o zamrznitvi pomoči tujini vpliva na številne neodvisne medije v več kot 30 državah, med njimi v Ukrajini in na Kosovu. Zato pri EFJ pozivajo evropske donatorje, naj sprejmejo ukrepe, s katerimi bi se nadomestilo zamrznjena sredstva.

WASHINGTON - Ameriški senat je v torek s 77 glasovi proti 22 potrdil nekdanjega kongresnika iz Wisconsina Seana Duffyja na položaj ministra za promet. Duffy je na zaslišanju zagotovil, da politični zaveznik vlade Elon Musk s svojim podjetjem Tesla ne bo deležen posebne obravnave.

MOSKVA/KIJEV - Ukrajina je izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na cilje v Rusiji, med katerim sta bili v obmejni regiji Belgorod ubiti dve osebi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi je zračna obramba sestrelila skupno več kot sto dronov. Eden od njih naj bi ciljal tudi nuklearko v smolenski regiji.

BRUSELJ - Evropski parlament je na posebnem zasedanju obeležil mednarodni dan spomina na holokavst in 80. obletnico osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau. Predsednica parlamenta Roberta Metsola je poudarila, da holokavsta ne smemo nikoli pozabiti in da imamo dolžnost zagotoviti, da se kaj takega ne bo ponovilo.

MADRID - Španski premier Pedro Sanchez je v torek dejal, da je njegova vlada sklenila dogovor s katalonskimi separatisti pri sprejemanju svežnja ukrepov za pomoč po oktobrskih uničujočih poplavah. Sveženj poleg popoplavne pomoči občinam, gospodinjstvom in podjetjem predvideva zviševanje pokojnin in podaljšanje subvencij za javni prevoz.

NEW YORK/KINŠASA - ZDA in Kitajska sta v torek na drugem izrednem zasedanju v treh dneh o položaju v DR Kongo od Ruande zahtevale, naj preneha podpirati uporniško skupino M23, ki je zavzela večji del milijonskega mesta Goma na vzhodu DR Kongo. Spopadi na terenu še potekajo.

CHICAGO - Človeštvo po oceni jedrskih znanstvenikov še nikoli ni bilo bližje lastnemu uničenju, je razvidno iz zadnje posodobitve t. i. ure sodnega dne. Desetletja star mednarodni simbol neprofitne organizacije Bulletin of Atomic Scientists s sedežem na Univerzi v Chicagu letos kaže 89 sekund do polnoči.

NEW DELHI - V stampedu na verskem festivalu Kumbh Mela na severu Indije je po podatkih policije umrlo najmanj 30 ljudi, še 90 je poškodovanih. Nesreča se je v mestu Prayagraj zgodila okrog ene ure zjutraj po lokalnem času, ko je množica želela obiti policijske barikade in je pri tem poteptala na območju zbrane ljudi.