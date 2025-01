ZDA in Kitajska pozvali Ruando k umiku podpore upornikom v DR Kongo

New York, 29. januarja - ZDA in Kitajska sta v torek na drugem izrednem zasedanju v treh dneh o položaju v DR Kongo od Ruande zahtevale, naj preneha podpirati uporniško skupino M23, ki je zavzela večji del milijonskega mesta Goma na vzhodu DR Kongo. Do Ruande je bila kritična tudi Slovenija.