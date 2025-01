Na vzhodu DR Kongo zaradi spopadov omejili humanitarno pomoč

Kinšasa, 28. januarja - Na vzhodu Demokratične republike Kongo se nadaljujejo spopadi v obleganem mestu Goma, kjer se obstreljujejo kongovske sile in proruandska uporniška skupina M23. Združeni narodi so posvarili, da so morali začasno ustaviti razdeljevanje hrane. Več tisoč ljudi je zbežalo s konfliktnih območij, bolnišnice so preobremenjene.