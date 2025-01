Pregled - šport, 28. 1. (torek)

ZAGREB - Znan je prvi polfinalni par svetovnega prvenstva v rokometu na Hrvaškem, Danskem in Norveškem. Polfinalista sta reprezentanci Hrvaške in Francije. Hrvaški rokometaši so v prvi četrtfinali tekmi z odločilnim golom le sekundo pred koncem z 31:30 (16:16) v Zagrebu premagali Madžarsko. Francozi pa so po enako dramatični končnici s 34:33 (18:14) ugnali Egipt.

SCHLADMING - Norvežan Alexander Steen Olsen je zmagovalec nočne tekme pod žarometi v veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev v Schladmingu. Njegov rojak Henrik Kristoffersen je bil drugi, tretje mesto je pripadlo Švicarju Marcu Odermattu. Slovenski finalist Žan Kranjec je končal na sedmem mestu. Po prvi vožnji je bil četrti.

LJUBLJANA - Košarkarji Šentjurja so napredovali v polfinale pokala Spar. V drugi tekmi četrtfinalnega obračuna doma so premagali Hopse Polzelo s 77:70 in napredovali s skupnim izidom 149:145. Košarkarji Šentjurja so se na zaključnem turnirju pokala Spar pridružili novomeški Krki. Ta je v četrtfinalu proti Kansai Helios dobila obe tekmi.

LJUBLJANA - Odbojkarska zveza Slovenije je uradno potrdila, da Gheorghe Cretu ni več selektor slovenske moške reprezentance v odbojki. Romun bo v prihodnje vodil izbrano vrsto Srbije.

MARIBOR - Znana sta slovenska judoistka in judoist leta. Judoistka leta je na prireditvi v Mariboru pričakovano, po osvojenem olimpijskem zlatu v Parizu, postala Andreja Leški. Najboljši judoist v moški konkurenci je Enej Marinič.

COURCHEVEL - Francoski alpski smučar Alexis Pinturault je po hudem padcu med petkovo tekmo svetovnega pokala v superveleslalomu v Kitzbühelu že predčasno končal sezono. Dvakratni svetovni prvak v kombinaciji bo tako prisiljen izpustiti svetovno prvenstvo prihodnji mesec v Saalbachu.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 17. krogu evropskega pokala v domači dvorani izgubili proti Valencii s 66:72. Ljubljančani si še niso zagotovili mesta v končnici. Prvi dve mesti sicer vodita neposredno v četrtfinale, naslednja štiri v skupini pa v dodatne kvalifikacije. Ljubljančani zasedajo drugo mesto.

JESENICE - Slovenski ekipi v alpski hokejski ligi sta tekmi odigrali s polovičnim uspehom. Sij Acroni Jesenice so po podaljšku s 3:2 premagali mlado salzburško ekipo, Celjani pa so gostovali pri južnotirolski ekipi Unterland Cavaliers in po visokem vodstvu v prvi tretjini na koncu izgubili s 4:5.