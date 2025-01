Pregled - svet, 28. 1. (torek)

BEOGRAD/NOVI SAD - Srbski premier Miloš Vučević je po nočnem napadu na študente v Novem Sadu, v katerem je bilo huje poškodovano dekle, napovedal odstop s položaja. Odstop je po treh mesecih protestov napovedal tudi novosadski župan Milan Đurić. Vučević je o odstopu že obvestil predsednika Aleksandra Vučića, ki je že v ponedeljek napovedal rekonstrukcijo vlade, nocoj pa bo imel novinarsko konferenco po izredni seji vlade. Protesti so se medtem popoldan in zvečer nadaljevali v več mestih po vsej Srbiji, policija pa je aretirala štiri osumljence za napad na skupino študentov v Novem Sadu.

KINŠASA/BRUSELJ/PARIZ - Na vzhodu Demokratične republike Kongo se nadaljujejo spopadi v obleganem mestu Goma, kjer se obstreljujejo kongovske sile in proruandska uporniška skupina M23. Združeni narodi so posvarili, da so morali začasno ustaviti razdeljevanje hrane. Več tisoč ljudi je zbežalo s konfliktnih območij, bolnišnice so preobremenjene. Evropska unija je v luči napadov protestnikov na veleposlaništva v DR Kongo pozvala k zaščiti diplomatskih misij v skladu z dunajsko konvencijo, napade je obsodil tudi francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot.

BERLIN - Danska premierka Mette Frederiksen je obiskala Berlin in Pariz v iskanju podpore zaveznic pred ameriškimi grožnjami o zasedbi Grenlandije, nato se je v Bruslju sestala še z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem. Z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem v izjavi po srečanju sicer nista neposredno omenjala predsednika ZDA Donalda Trumpa, a sta poudarila, da se meje ne smejo premikati s silo.

KOEBENHAVN - Danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen je znova zavrnil težnje ZDA po prevzemu nadzora nad Grenlandijo in dejal, da je ameriški predsednik Donald Trump ne bo dobil. Danska je ob tem v ponedeljek napovedala velika obrambna vlaganja za arktično regijo. Koebenhavn bo v partnerstvu s Ferskimi otoki in Grenlandijo regionalni varnosti namenil 14,6 milijarde kron (1,96 milijarde evrov).

WASHINGTON - Predsednik ZDA Donald Trump je odredil zamrznitev več kot 3000 milijard dolarjev različnih oblik pomoči za prebivalce ZDA iz zveznega proračuna, kar so demokrati ostro kritizirali kot kršitev ustave in zakonov. Trumpov ukaz, ki ga je izdal njegov proračunski urad Bele hiše, med drugim vpliva na posojila majhnim podjetjem, štipendije, bone za hrano za revne in starejše ter pomoč pri ogrevanju stanovanj, njegov popoln obseg pa še ni jasen.

BRUSELJ - Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas in novi ameriški državni sekretar Marco Rubio sta opravila prvi telefonski pogovor, v katerem sta po navedbah Kallas govorila o globalnih vprašanjih, pri katerih imata EU in ZDA enake interese. Dodala je, da se veseli skorajšnjega srečanja z Rubiem. To je bil prvi stik na visoki ravni med Brusljem in novo ameriško administracijo, ki je na položaju nekaj več kot en teden.

NEW YORK - ZDA podpirajo izraelsko prekinitev sodelovanja z agencijo Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), je na zasedanju Varnostnega sveta ZN povedala začasna veleposlanica ZDA pri ZN Dorothy Shea. Vodja UNRWA Philippe Lazzarini je medtem postopanje Izraela proti agenciji označil za "neusmiljen napad" v škodo Palestincev. Izrael agencijo obtožuje sodelovanja s palestinskim gibanjem Hamas in je lani prepovedal njeno delovanje na svojem ozemlju.

TEHERAN/PARIZ/BERLIN - Gaza je Izrael spravila na kolena, je izjavil iranski vrhovni voditelj, ajatola Ali Hamenej. Iranski zunanji minister Abas Aragči je medtem glede izjav predsednika ZDA Donalda Trumpa o prisilni premestitvi razseljenih Palestincev iz Gaze dejal, da bi namesto tega morali Izraelce poslati na Grenlandijo. Premeščanje prebivalcev Gaze so obsodili in zavrnili tudi v Franciji in Nemčiji.

MOSKVA/DAMASK - V sirski prestolnici se je mudila prva uradna ruska delegacija, odkar so sirski uporniki pod vodstvom islamistov decembra lani strmoglavili režim Bašarja al Asada, dolgoletnega predsednika Sirije in zaveznika Moskve. Ruski predsednik Vladimir Putin je takrat ocenil, da strmoglavljenje Asada ne pomeni poraza za Rusijo, ki ima sicer v Tartusu na sirski obali pomorsko, blizu Latakije pa letalsko oporišče.

KIJEV/MOSKVA - Ruska vojska je po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi zavzela vas Dvorična v severovzhodni ukrajinski regiji Harkov. Pred tem je bilo ponoči v regijah Harkov in Odesa v ruskih napadih z droni ranjenih osem ljudi, dve osebi pa sta bili ubiti v Donecku na vzhodu države, so sporočile ukrajinske oblasti. Ukrajinska vojska naj bi ob tem odbila silovite ruske topniške napade na mesti Časiv Jar in Toreck v regiji Doneck, kjer se nadaljujejo siloviti spopadi.

VATIKAN - Vatikan je objavil besedilo, v katerem svari, da bi lahko umetna inteligenca spodkopala temelje družbe, okrepila pa bi se polarizacija in konflikti. Papež Frančišek je že pred časom posvaril pred nevarnostjo umetne inteligence in v začetku meseca opozoril, da bi se jo lahko zlorabilo z namenom manipuliranja. Besedilo, ki ga je danes objavil Vatikan, podrobneje pojasnjuje njegovo razmišljanje.

PEKING/WASHINGTON - Kitajsko podjetje DeepSeek s klepetalnim robotom R1 pretresa ameriško konkurenco, delnice tehnoloških podjetij na zahodnih borzah pa je potisnilo globoko v minus. DeepSeek je kmalu zatem začasno omejil število novih uporabnikov klepetalnega robota z umetno inteligenco R1, potem ko so zaznali obsežen kibernetski napad. Kitajci trdijo, da so robota ustvarili z le delčkom sredstev, ki jih v razvoj umetne inteligence vlagajo ameriška podjetja. Prvi mož OpenAI Sam Altman je proizvod označil za impresivnega.

FRANKFURT - Banke v evrskem območju so v zadnjem trimesečju lani občutno zaostrile pogoje za posojila podjetjem, kaže četrtletna anketa Evropske centralne banke (ECB). Gre za največje neto zaostrovanje pogojev po tretjem trimesečju 2023, ugotavljajo v ECB. Zaostrujejo se tudi pogoji za posojila gospodinjstvom. V ECB so zaostrovanje pogojev ob koncu leta 2024 pripisali zaznani krepitvi tveganj glede razvoja gospodarstva, še posebej v Nemčiji in Franciji.

WOLFSBURG - Volkswagen s kitajskimi partnerji preučuje možnosti proizvodnje avtomobilov kitajskih znamk v Nemčiji, je potrdil glavni izvršni direktor nemškega avtomobilskega velikana Oliver Blume. Eden od možnih scenarijev naj bi bil kitajski nakup nekaterih Volkswagnovih tovarn, a je Blume poudaril, da konkretnih odločitev še ni. Dodal je, da so kitajske naložbe v Evropi vedno dobrodošle.

HAAG - EU in Velika Britanija sta na stalnem arbitražnem sodišču v Haagu začeli postopek glede pravic do ribolova peščenih jegulj v Severnem morju. Bruselj trdi, da London s prepovedjo ribolova več vrst majhnih rib krši sporazum o trgovini in sodelovanju (TCA), ki sta ga strani sklenili po brexitu. Čeprav v finančnem smislu primer ni pomemben, bi lahko otežil ponovni zagon odnosov med stranema, ki si ga je za cilj zadala laburistična britanska vlada.

PARIZ - Direktorica pariškega muzeja Louvre Laurence des Cars je v sicer zaupni zabeležki francosko ministrico za kulturo Rachido Dati nedavno opozorila na nezavidljive razmere v muzeju in se zavzela za temeljito prenovo. Najznamenitejši francoski muzej je danes obiskal francoski predsednik Emmanuel Macron in razkril načrt prenove. Med drugim je napovedal, da bo Louvre dobil nov velik vhod, znamenita Mona Liza pa svoj "poseben prostor" v muzeju.