Ob monografiji in razstavi še znanstveni simpozij o Dušanu Jovanoviću

Ljubljana, 29. januarja - V Cankarjevem domu (CD) se bo danes dopoldan začel znanstveni simpozij o enem najpomembnejših ustvarjalcev slovenskega gledališča Dušanu Jovanoviću. Simpozij dopolnjuje nedavno izdano znanstveno monografijo Dušan Jovanović in prvo pregledno razstavo o njegovem življenju in delu, ki je do 7. marca na ogled v CD.