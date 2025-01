Sindikat opozarja na pritiske likvidacijskega upravitelja CSS na zaposlene

Škofja Loka, 28. januarja - Likvidacijski upravitelj škofjeloškega invalidskega podjetja CSS Uroš Zarnik pritiska na zaposlene in želi od njih izsiliti opredelitev glede prezaposlitve, so danes opozorili v sindikatu. Zaposleni so ob tem na predsednika vlade Roberta Goloba, vsa ministrstva in poslance naslovili peticijo za ohranitev delovnih mest.