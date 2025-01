Zdravniška zbornica: Skrajševanje postopkov za tujce bi ogrozilo strokovne standarde

Ljubljana, 28. januarja - V Zdravniški zbornici Slovenije so kritični do vladnega predloga zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu, ki bi skrajšal postopke priznavanja poklicnih kvalifikacij tujim kandidatom. Predlog zakona bi skrajšanje postopkov za tujce prinesel na račun opuščanja strokovnih varoval, so v sporočilu za javnost opozorili v zbornici.