Ministrstvo pripravilo rešitve za lažje zaposlovanje tujih zdravstvenih delavcev

Ljubljana, 2. oktobra - Ministrstvo za zdravje je v javno razpravo do 23. oktobra poslalo predlog zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu. Z njim želijo poenotiti in skrajšati postopke ter zmanjšati administrativne ovire za lažje zaposlovanje zdravstvenih delavcev, ki so formalno izobrazbo ali kvalifikacijo pridobili v tujini.