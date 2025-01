Pregled - šport, 25. 1. (sobota)

OBERSTDORF - Slovenski smučarski skakalec Timi Zajc je danes dosegel četrto zmago na letalnici v Oberstdorfu, skupno pa peto v karieri na tekmah svetovnega pokala. Vse je dosegel na letalnicah. Njegovo slavje je s tretjim mestom dopolnil Domen Prevc, še tretji Slovenec v top 10 danes pa je bil Anže Lanišek na osmem mestu.

KITZBÜHEL - Kanadčan James Crawford je zmagal na smuku za svetovni pokal alpskih smučarjev v Kitzbühelu v Avstriji. Slovenski smučar Miha Hrobat je zasedel peto mesto. Od stopničk ga je ločilo 29 stotink sekunde.

ROGLA - Tim Mastnak je na domačem paralelnem veleslalomu svetovnega pokala deskarjev na snegu na Rogli zasedel peto mesto in se kot edini Slovenec z najboljšim časom kvalifikacij uvrstil v izločilne boje. Slavila sta Italijan Maurizio Bormolini in Japonka Tsubaki Miki.

ZAO - Nika Prevc in Ema Klinec sta bili četrti po treh serijah tekme dvojic za svetovni pokal v smučarskih skokih v japonskem kraju Zao s 621,3 točke. Zmagala je Nemčija s 647,4 točke pred Norveško, 643,2, in Avstrijo, 643,1.

ANTERSELVA - Francoska biatlonka Lou Jeanmonnot je dobila 10-kilometrsko zasledovalno tekmo za svetovni pokal v Anterselvi in se veselila že šeste zmage v sezoni. Anamarija Lampič je kot 38. osvojila tri nove točke, Polona Klemenčič je bila 42. Moško štafeto je dobila Francija, slovenska četverica je zasedla 12. mesto.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN - Italijanka Federica Brignone je zmagala na smuku za svetovni pokal alpskih smučark v Garmisch-Partenkirchnu. Za zgolj stotinko je premagala rojakinjo Sofio Goggio. Edina Slovenka Ilka Štuhec je devet točk za seštevek svetovnega pokala vpisala z 22. mestom.

ZÜRICH - Slovenska predstavnika v izločilnih bojih sprinta v prosti tehniki za svetovni pokal v Engadinu v Švici sta izpadla v četrtfinalu. Eva Urevc je bila 18., Vili Črv 22. Zmagala sta Švedinja Jonna Sundling in Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo.

SARAJEVO - Slovenska ženska namiznoteniška reprezentanca se je uvrstila na ekipno evropsko prvenstvo. V kvalifikacijah v Sarajevu je danes najprej izgubila z Anglijo z 2:3, v odločilni tekmi pa premagala Švico s 3:0. EP bo v Zadru od 12. do 19. oktobra.

ZAGREB - Slovenski reprezentant Rok Ovniček si je po uspešni vrnitvi na igrišča znova hudo poškodoval koleno. Na tekmi Slovenije proti Egiptu v okviru svetovnega prvenstva v rokometu si je pretrgal prednjo križno vez in poškodoval meniskus, so danes sporočili iz slovenskega tabora v Zagrebu.

ASTANA - Slovenska atletinja Neja Filipič je na dvoranskem mitingu zlate svetovne serije v Astani v Kazahstanu zmagala v troskoku s 14,05 metra.

SUBOTICA - Košarkarji Krke so v 18. krogu lige Aba izgubili s Spartakom s 83:102 (22:29, 41:46, 67:76).

DOMŽALE/KRANJ/ŠENTJUR - Košarkarji Kansai Heliosa so v 16. krogu lige OTP banka premagali Zlatorog Thermano s 75:69 (23:10, 43:25, 60:48), košarkarji Rogaške so premagali ECE Triglav s 80:77 (24:15, 44:36, 67:56), Ilirija pa je premagala Šentjur s 95:74 (20:12, 50:39, 72:58).

LJUBLJANA - Odbojkarji ACH Volleyja so v 3. krogu modre skupine državnega prvenstva tretjič v ligi izgubili niz, a slavili proti Alpacemu Kanalu s 3:1 v nizih. Calcit je zanesljivo ugnal Krko, i-Vent Maribor pa je bil boljši od Merkurja Triglava.

LJUBLJANA - Odbojkarice Calcita Volleyja in OTP banke Branika nadaljujejo zbiranje točk v državnem prvenstvu. Kamničanke so v 3. krogu modre skupine gostovale v Kopru in zmagale s 3:0, z istim izidom pa so Mariborčanke ugnale SIP Šempeter.

LJUBLJANA - Gimnastična zveza Slovenije je na današnji slovesni prireditvi v Ljubljani podelila priznanja najuspešnejšim športnikom preteklega leta in predstavila reprezentanco za leto 2025. V absolutni konkurenci so naslove osvojili telovadca Lucija Hribar in George Buckley, ritmičarka Jekaterina Vedenejeva, na prožni ponjavi pa Lev Špes in Soča Sršen.

BEOGRAD - Po dolgi in hudi bolezni je v 74. letu starosti umrl legendarni jugoslovanski košarkarski reprezentant Dražen Dalipagić, so sporočili iz Partizana.

MELBOURNE - Devetnajsta nosilka Američanka Madison Keys je zmagovalka teniškega grand slama na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu. Po dveh urah in dveh minutah je v finalu ugnala prvo nosilko Belorusinjo Arino Sabalenko s 6:3, 2:6, 7:5 ter prvič v karieri postala najboljša na turnirjih velike četverice.