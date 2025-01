Pregled - svet, 25. 1. (sobota)

GAZA/TEL AVIV - Izrael in Hamas sta izvedla drugo izmenjavo talcev za palestinske zapornike. Palestinsko islamistično gibanje je iz ujetništva v Gazi izpustilo štiri izraelske vojakinje, Izrael pa je v zameno iz dveh zaporov izpustil skupno 200 palestinskih zapornikov. Izraelske oblasti so jih 70 prek mejnega prehoda Rafa na skrajnem jugu Gaze prepeljale v Egipt. V skladu s sporazumom morajo namreč v izgnanstvo zaradi hudih kaznivih dejanj, ki naj bi jih zagrešili. Tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari je v izjavi po prihodu vojakinj v Izrael dejal, da ne bodo pozabili na preostalih 90 talcev v ujetništvu.

TEL AVIV - Agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem mora končati delovanje v Jeruzalemu in najkasneje do petka izprazniti vse svoje prostore v mestu, je v petkovem pismu generalnemu sekretarju ZN Antoniu Guterresu zapisal izraelski veleposlanik pri ZN Danny Danon. Izraelski parlament je lani sprejel zakonodajo, ki agenciji prepoveduje delovanje na izraelskem ozemlju, izraelskim uradnikom pa prepoveduje sodelovanje z organizacijo.

BEOGRAD - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v petek v Jagodini, kjer je potekal shod njegovih podpornikov, napovedal oblikovanje ljudskega gibanja za prihodnost Srbije kot protiuteži množičnim protestom, na čelu katerih so študenti. Po Vučićevih besedah je namreč država napadena tako od zunaj kot od znotraj. Gibanje, k oblikovanju katerega je pozval, naj bi bilo nadstrankarsko. V njem naj bi bili zbrani ljudje različnih političnih stališč, ki pa imajo skupen cilj.

WASHINGTON - Ameriški senat je na položaj ministrice za domovinsko varnost ZDA potrdil Kristi Noem. Njeno imenovanje podprlo 59 senatorjev, 34 jih je glasovalo proti. Vodila bo agencije, ki so odgovorne za program Donalda Trumpa za deportacije, pa tudi za mejno varnost, kibernetsko varnost in odzivanje na naravne nesreče. Senat je poleg tega v petek tesno z 51 glasovi proti 50 potrdil voditelja televizije Fox Peta Hegsetha na položaj obrambnega ministra ZDA. Odločilni glas za potrditev je moral prispevati podpredsednik ZDA JD Vance. To je šele drugič v zgodovini, da je moral podpredsednik ZDA prispevati odločilni za potrditev vladnega kandidata.

WASHINGTON/KIJEV - Zunanje ministrstvo ZDA je v skladu z izvršnim ukazom, ki ga je izdal predsednik Donald Trump, v petek odredilo 90-dnevno ustavitev večine programov zunanje pomoči, poročajo ameriški mediji. Izjemi sta Izrael in Egipt, po navedbah ameriškega spletnega portala Politico pa ni jasno, kaj to pomeni za že odobreno vojaško pomoč Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je poudaril, da zamrznitev zunanje pomoči s strani State Departmenta ne vpliva na ameriško vojaško pomoč Kijevu. Kot je dejal, se ukinjena pomoč nanaša na humanitarno podporo.

BERLIN - Vodja nemških krščanskih demokratov CDU Friedrich Merz je zatrdil, da izključuje kakršno koli sodelovanje s skrajno desno Alternativo za Nemčijo AfD. Kot je dodal, v CDU ni zato, da bi vrgel čez krov vse, kar je Nemčijo naredilo močno in veliko, ter opozoril na zavzemanja AfD za izstop iz EU in evroobmočja. Po Merzovi napovedi o zaostritvi migracijske politike so se v petek zvrstila ugibanja, da naj bi s tem nakazal pripravljenost na sodelovanje z AfD.

HALLE - Skrajno desna Alternativa za Nemčijo AfD je na volilnem shodu tudi uradno začela kampanjo pred februarskimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Udeležence je prek videopovezave nagovoril milijarder Elon Musk ter vnovič izrazil podporo stranki, ki po njegovih besedah uteleša najboljše upanje za Nemčijo. Borite se za svetlo prihodnost Nemčije, je približno 4500 podpornikom AfD dejal Musk, tesen zaveznik ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob obisku moldavske kolegice Maie Sandu dejal, da je Ukrajina pripravljena poslati premog elektrarni Cuciurgan v mednarodno nepriznani separatistični Pridnestrski republiki. Ta se namreč od ustavitve dobav ruskega plina 1. januarja sooča z energetsko krizo.

ATENE - Grški parlament v prvem krogu glasovanja ni izvolil novega predsednika države. Največ glasov je sicer prejel dosedanji predsednik parlamenta iz vrst vladajoče Nove demokracije Konstantinos Tasulas, vendar ni zbral potrebne dvotretjinske večine. Naslednje glasovanje bo v petek. Mandat trenutne predsednice Katerine Sakelaropoulou se sicer izteče 13. marca.

LOS ANGELES - Ameriški predsednik Donald Trump je v petek med obiskom območij Severne Karoline, ki so jih lani prizadele poplave po orkanu Helene, napovedal, da bo ukinil zvezno agencijo za pomoč v naravnih nesrečah Fema. V Kaliforniji je nato obiskal prizadeta območja po požarih ter tej demokratski državi zagrozil z odvzemom zveznih sredstev. Trump je ob obisku prizadetih območij nadaljeval z obtožbami na račun agencije Fema in demokratskih oblasti Kalifornije.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v petek odvzel zaščito tudi upokojenemu direktorju Nacionalnega inštituta za zdravje ZDA Anthonyju Fauciju, ki je bil njegov zdravstveni svetovalec svetovalec v času pandemije covida. V začetku sta dobro sodelovala, dokler Trump ni začel nasprotovati priporočilom za ukrepe proti širjenju pandemije. Fauci je nato začel prejemati grožnje s smrtjo s strani Trumpovih privržencev, nekdanji predsednik Joe Biden pa ga je tik pred koncem mandata v pričakovanju Trumpovega maščevanja preventivno pomilostil.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v petek v videonagovoru udeležencem zborovanja nasprotnikov pravice do splava v Washingtonu pohvalil aktivizem proti splavu v zadnjih 50 letih in odločitev vrhovnega sodišča ZDA, ki je junija 2022 ukinilo pravico po vsem ozemlju ZDA in odločanje o tem prepustilo zveznim državam. Ponovno se bomo ponosno zavzeli za družine in življenje, je dejal Trump več tisoč udeležencem zborovanja, ki se ga je udeležil tudi podpredsednik ZDA JD Vance.

WASHINGTON - Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v petek razrešila neodvisne generalne inšpektorje več kot 12 vladnih agencij, med drugim na obrambnem, zunanjem in notranjem ministrstvu, ob sklicevanju na neimenovane vire poročajo ameriški mediji. Razrešitve kršijo zvezno zakonodajo, saj mora biti ameriški kongres z namero o razrešitvi generalnega inšpektorja vladne agencije obveščen 30 dni prej. Večino razrešenih je sicer med svojim prvim mandatom imenoval Trump.